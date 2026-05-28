Vì sao các nhà mạng giờ không còn chỉ cạnh tranh bằng tốc độ Internet?

(PLO)- AI, 5G và hạ tầng số tiếp tục là những chủ đề nóng bỏng tại Digital Summit Hanoi 2026.

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, doanh nghiệp công nghệ, nhà đầu tư và các chuyên gia trong lĩnh vực viễn thông, dữ liệu, an ninh mạng và kinh tế số nhằm thảo luận về mô hình tăng trưởng mới cho Việt Nam trong giai đoạn tới.

Với chủ đề “From Connectivity to High Value Growth”, Digital Summit Hanoi 2026 tập trung vào câu chuyện xây dựng các sản phẩm và dịch vụ số có giá trị cao hơn dựa trên nền tảng AI, 5G, hạ tầng số và an toàn thông tin.

Theo GSMA, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang thay đổi bởi biến động địa chính trị, công nghệ mới và dòng vốn đầu tư mới, Việt Nam ngày càng được nhìn nhận là một nền kinh tế số quan trọng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Hiệp hội này cho rằng kết nối thế hệ mới và hạ tầng số sẽ là yếu tố quan trọng giúp Việt Nam nâng vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Tại sự kiện, đại diện Viettel Network trình bày về mạng AI-native, mô hình đưa trí tuệ nhân tạo vào mạng truy nhập vô tuyến, mạng lõi và trung tâm dữ liệu biên. Theo Viettel, cách tiếp cận này giúp hệ thống có khả năng tự tối ưu, hỗ trợ xử lý thời gian thực và tạo điều kiện cho các dịch vụ AI triển khai ở quy mô lớn.

Ngoài AI, chủ đề an toàn không gian mạng cũng được nhắc đến tại Digital Summit Hanoi 2026. Đại diện Viettel Cyber Security trình bày về các giải pháp phòng chống lừa đảo và tin nhắn rác trong bối cảnh các dịch vụ số phát triển ngày càng nhanh.

Ở nhóm dịch vụ số, các phiên thảo luận cũng đề cập đến Open API, giao diện lập trình cho phép doanh nghiệp tiếp cận năng lực của nhà mạng để phát triển dịch vụ mới. Theo Viettel, Open API có thể hỗ trợ nhiều lĩnh vực như ngân hàng, thương mại điện tử, logistics, y tế và dịch vụ công xây dựng các sản phẩm số linh hoạt hơn.

Các phiên thảo luận tại Digital Summit Hanoi 2026 còn đề cập đến ứng dụng của 5G trong y tế, công nghiệp thông minh, kết nối hàng hải và kinh tế tầm thấp. Theo ban tổ chức, giá trị của 5G hiện không còn chỉ nằm ở tốc độ kết nối mà còn ở khả năng mở ra các mô hình kinh doanh và dịch vụ mới cho nền kinh tế.

Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực tăng trưởng, Digital Summit Hanoi 2026 tiếp tục là diễn đàn để các doanh nghiệp công nghệ, cơ quan quản lý và đối tác quốc tế trao đổi về AI, hạ tầng số, an toàn dữ liệu và khả năng thương mại hóa công nghệ trong thực tế.

