Samsung đưa hàng loạt tính năng AI xuống các dòng TV phổ thông

(PLO)- Sau smartphone, AI đang trở thành cuộc đua mới trên TV khi Samsung bắt đầu đưa Gemini và Copilot lên dòng TV 2026.

Tại sự kiện Vision AI 2026 vừa qua, Samsung đã giới thiệu hàng loạt mẫu TV AI, màn hình và thiết bị âm thanh mới, được tích hợp nhiều tính năng AI vốn trước đây chỉ có trên các dòng cao cấp.

Thay đổi lớn nhất nằm ở Vision AI Companion (VAC), nền tảng AI mới được Samsung tích hợp đồng thời Bixby, Gemini và Copilot. Hệ thống này cho phép người dùng tìm nội dung, điều khiển TV hoặc tương tác bằng giọng nói theo cách tự nhiên hơn, thay vì các lệnh điều khiển đơn giản như trước đây.

TV sẽ trở thành trung tâm điều khiển các thiết bị AI trong nhà.

Samsung cũng muốn biến TV thành trung tâm kết nối cho hệ sinh thái thiết bị trong nhà, tương tự cách smartphone đang đóng vai trò trung tâm hiện nay. Theo hãng, VAC trong tương lai sẽ có thể liên kết với các thiết bị AI Home để đồng bộ trải nghiệm giữa TV, loa, màn hình và thiết bị gia dụng.

Năm nay, hãng dành khá nhiều sự chú ý cho trải nghiệm xem thể thao trước thềm World Cup 2026. Chế độ AI Soccer Mode có thể nhận diện chuyển động trận đấu theo thời gian thực để tự điều chỉnh độ mượt hình ảnh trong các pha bóng tốc độ cao, đồng thời tăng hiệu ứng âm thanh sân vận động.

Trong khi đó, AI Sound Controller cho phép tách riêng tiếng bình luận, tiếng cổ động viên và âm thanh sân đấu để người xem tự điều chỉnh theo nhu cầu. Samsung cũng bổ sung AI Upscaling Pro nhằm nâng cấp chất lượng hình ảnh lên gần chuẩn 4K khi xem trên màn hình lớn.

Bên cạnh AI TV, Samsung còn giới thiệu Micro RGB, dòng TV sử dụng hệ thống đèn nền RGB siêu nhỏ để cải thiện độ tương phản và khả năng hiển thị màu sắc. Hãng cho biết đây là TV Micro RGB đầu tiên của mình được thương mại hóa.

Ngoài TV, hệ sinh thái mới còn có màn hình gaming Odyssey, màn hình ViewFinity dành cho sáng tạo nội dung, cùng các thiết bị lifestyle như loa Music Studio và TV di động The Movingstyle.

Theo Samsung, Việt Nam hiện là thị trường có lượng truy cập Samsung Smart TV cao nhất Đông Nam Á. Người dùng trong nước đang dành trung bình 4 đến 6 giờ mỗi ngày cho nhu cầu xem phim, thể thao và gaming trên TV thông minh.

