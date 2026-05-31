Công nghệ càng thông minh, người dùng lại càng muốn điều này

(PLO)- Nhiều người sẵn sàng bỏ tiền mua một thiết bị đắt hơn nếu nó giúp tiết kiệm vài phút mỗi ngày. Nghe có vẻ nhỏ nhặt, nhưng đó lại là cách công nghệ đang thay đổi cuộc sống của hàng triệu người.

Không khó để bắt gặp những thiết bị được quảng bá với hàng loạt công nghệ mới. Tuy nhiên, đối với phần lớn người tiêu dùng, điều họ thực sự quan tâm là sản phẩm có giúp tiết kiệm thời gian hay làm việc hiệu quả hơn hay không.

Sự thay đổi này có thể thấy ở nhiều nhóm sản phẩm khác nhau, từ thiết bị gia dụng, dụng cụ phục vụ công việc đến phụ kiện ô tô. Thay vì chạy theo những tính năng phức tạp, người dùng ngày càng ưu tiên các giải pháp mang lại lợi ích rõ ràng trong quá trình sử dụng.

Đó cũng là câu chuyện mà Bosch muốn giới thiệu tại sự kiện Bosch Experience Day được tổ chức cùng cộng đồng Tinh Tế tại Việt Nam. Thay vì tập trung vào một sản phẩm riêng lẻ, hãng mang đến các giải pháp trải rộng từ công việc, gia đình đến di chuyển.

Ngày hội trải nghiệm công nghệ Bosch. Ảnh: MINH HOÀNG

Ở nhóm dụng cụ điện cầm tay dành cho người dùng chuyên nghiệp, Bosch giới thiệu danh mục Bosch Professional mới với cả thiết bị dùng pin và dùng điện, đi kèm giải pháp lưu trữ L-BOXX Contractor, pin EXPERT 18V và bộ sạc EXAL18V-160, qua đó mở rộng hệ sinh thái để tăng hiệu năng, tính linh hoạt và an toàn khi làm việc.

Các sản phẩm được bổ sung nhiều công nghệ nhằm tăng độ an toàn và độ chính xác khi làm việc, đơn cử như kiểm soát phản lực, phanh thông minh hay công nghệ pin giúp giảm nhiệt trong quá trình sử dụng.

Trong lĩnh vực thiết bị gia dụng, Bosch tiếp tục tập trung vào việc tự động hóa các công việc thường ngày. Một trong những công nghệ được hãng giới thiệu là Zeolith Drying trên máy rửa chén, sử dụng khoáng chất tự nhiên để tăng hiệu quả sấy khô và tối ưu năng lượng. Bên cạnh đó, nền tảng Home Connect còn cho phép người dùng quản lý các thiết bị gia dụng kết nối trên cùng một hệ thống.

Ổ khóa thông minh mở khóa bằng khuôn mặt. Ảnh: MINH HOÀNG

Bosch cũng mang đến dòng khóa thông minh Smart Lock, hướng đến nhu cầu quản lý ra vào và tăng mức độ an toàn cho gia đình, trong bối cảnh ngày càng nhiều người dùng quan tâm đến các giải pháp nhà thông minh.

Không chỉ trong nhà, công nghệ cũng đang hiện diện ở những thứ ít được chú ý hơn như phụ tùng ô tô. Theo Bosch, các sản phẩm như gạt mưa, má phanh hay hệ thống lọc không khí vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện tầm nhìn, hiệu quả phanh và chất lượng không khí trong cabin, đặc biệt khi điều kiện thời tiết và giao thông tại Việt Nam thường xuyên thay đổi.

Người dùng đang trải nghiệm các công nghệ mới của Bosch.

Theo ông Andre de Jong, Tổng Giám đốc Bosch Việt Nam, mục tiêu của hãng là hướng đến những giải pháp có thể mang lại lợi ích thiết thực trong cuộc sống hằng ngày.

Thực tế, đây cũng là xu hướng đang xuất hiện ngày càng nhiều trên thị trường tiêu dùng. Khi công nghệ dần trở thành một phần quen thuộc trong công việc, gia đình và phương tiện di chuyển, người dùng không còn chỉ hỏi sản phẩm có công nghệ gì mới, mà quan tâm nhiều hơn đến việc công nghệ đó giúp cuộc sống thay đổi ra sao.