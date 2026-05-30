Đây là mẫu xe mà nhiều người đã mua rồi là không muốn bán

(PLO)- Điều gì khiến một chiếc xe thể thao Nhật Bản chỉ 138 mã lực vẫn được nhắc đến sau hơn hai thập kỷ?

Khi xe thể thao ngày càng mạnh hơn, nhanh hơn và ngập tràn công nghệ, một nghịch lý thú vị cũng bắt đầu xuất hiện. Không ít người đam mê ô tô lại tìm về những mẫu xe cũ có công suất khiêm tốn hơn rất nhiều, đơn cử như Toyota MR2 W30, mẫu roadster ra mắt từ năm 2000 với động cơ chỉ 138 mã lực.

Nếu chỉ nhìn vào thông số kỹ thuật, con số này gần như không có gì nổi bật nếu đặt cạnh những chiếc xe hiệu năng cao hiện nay. Tuy nhiên, đây lại là một trong những mẫu xe được nhiều người giữ lại, thay vì đổi sang phương tiện mới.

Trong nhiều năm qua, xe thể thao gần như cạnh tranh nhau về sức mạnh. Các mẫu xe thế hệ mới liên tục được bổ sung công nghệ, tăng mã lực, hỗ trợ lái, hệ thống tăng áp, hybrid và hàng loạt tính năng điện tử. Kết quả là xe nhanh hơn, an toàn hơn nhưng cũng nặng hơn và phức tạp hơn.

Ngược lại, Toyota MR2 W30 lại đi theo hướng hoàn toàn khác. Thay vì chạy theo công suất, Toyota tập trung vào việc giữ trọng lượng thấp, tạo cảm giác lái thoải mái và mang lại sự cân bằng cho khung gầm.

Ảnh: Netcarshow

Xe sử dụng động cơ đặt giữa, dẫn động cầu sau và có trọng lượng chưa tới một tấn. Chính trọng lượng nhẹ này giúp MR2 mang lại cảm giác nhanh nhẹn mà không cần động cơ quá mạnh.

Theo How-To Geek, đây là một trong những điểm khiến nhiều người yêu xe vẫn nhớ đến những mẫu xe thể thao kiểu cũ. Chúng không quá phụ thuộc vào phần mềm hay các hệ thống điện tử mà tập trung vào cảm giác điều khiển thuần túy giữa người lái và chiếc xe.

Ảnh: Netcarshow

Khoang lái bên trong MR2 tương đối đơn giản, tầm nhìn rộng và vị trí ngồi thấp giúp người lái cảm nhận rõ sự dịch chuyển của chiếc xe khi vào cua.

Một trong những điểm được đánh giá cao nhất trên MR2 W30 là phần động cơ được bố trí ngay phía trước trục sau, giúp phần lớn khối lượng tập trung gần tâm xe. Nhờ đó, xe chuyển hướng nhanh, phản hồi tức thì nhưng vẫn duy trì được sự ổn định và dễ kiểm soát.

Toyota cũng trang bị hệ thống treo MacPherson độc lập ở cả bốn bánh. Kết hợp với trọng lượng thấp, chiếc xe tạo cảm giác linh hoạt trên những cung đường quanh co mà không cần đến sức mạnh quá lớn.

Ảnh: Netcarshow

Nhiều chủ xe cho biết MR2 cho trải nghiệm rất "đã" ở những mức tốc độ bình thường, trong khi nhiều mẫu xe hiệu suất cao hiện nay chỉ thực sự phát huy khả năng khi chạy nhanh.

Một yếu tố khác giúp chiếc xe giữ được sức hút suốt nhiều năm là động cơ 1ZZ-FE dung tích 1.8 lít. Đây không phải loại động cơ được tạo ra để lập kỷ lục tốc độ, nhưng nổi tiếng nhờ độ bền và chi phí vận hành hợp lý.

Khối động cơ hút khí tự nhiên này không sử dụng tăng áp hay các hệ thống hiệu năng phức tạp. Nhờ đó, chi phí bảo dưỡng thấp hơn đáng kể so với nhiều mẫu xe thể thao động cơ đặt giữa khác trên thị trường. Tuy nhiên, thứ khiến nhiều người không muốn bán chiếc xe này lại không nằm ở động cơ hay khung gầm.

Sau hơn hai thập kỷ, thiết kế của MR2 W30 vẫn giữ được sức hút nhờ tỷ lệ cân đối đặc trưng của một chiếc xe động cơ đặt giữa. Mui xe thấp, phần nhô trước ngắn, thân xe rộng và khoang lái gọn gàng tạo nên vẻ ngoài gần như không lỗi thời.

Phiên bản mui trần cũng góp phần tạo nên trải nghiệm khác biệt. Người lái có thể nghe rõ tiếng động cơ ngay phía sau ghế ngồi, cảm nhận luồng không khí bên ngoài và kết nối trực tiếp hơn với mặt đường.

Bên cạnh đó, cộng đồng người dùng MR2 vẫn hoạt động rất mạnh sau nhiều năm. Các diễn đàn, hội nhóm và nguồn phụ tùng hậu mãi phong phú giúp việc sửa chữa, bảo dưỡng và nâng cấp chiếc xe trở nên dễ dàng hơn.

Có thể nói, MR2 W30 không phải chiếc xe nhanh nhất, mạnh nhất hay đắt nhất. Nhưng sự kết hợp giữa trọng lượng nhẹ, động cơ đặt giữa, chi phí vận hành hợp lý và cảm giác lái thuần túy đã tạo nên điều ngày càng hiếm trong ngành công nghiệp ô tô hiện đại.

Đó cũng là lý do nhiều người mua chiếc xe này một lần rồi quyết định giữ lại, thay vì tiếp tục chạy theo những mẫu xe mới hơn.

