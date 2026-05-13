Hiệu suất xe điện và xe hybrid giảm mạnh trong thời tiết khắc nghiệt

(PLO)- Theo một nghiên cứu mới từ AAA cho thấy sự suy giảm hiệu suất đáng kể đối với cả hai loại hệ thống truyền động xe điện xe hybrid giảm mạnh trong thời tiết khắc nghiệt.

AAA đã thử nghiệm xe điện và xe hybrid trong điều kiện khí hậu được kiểm soát. Kết quả cho thấy thời tiết lạnh có tác động lớn đến phạm vi hoạt động của xe điện. Trong khi đó, xe hybrid cũng bị giảm hiệu suất ở nhiệt độ khắc nghiệt.

Nhiều người dùng thắc mắc tại sao phạm vi hoạt động của xe mới không như công bố. Một phần do các bài kiểm tra chính thức được thực hiện trong môi trường lý tưởng. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng khác là nhiệt độ môi trường.

Thử nghiệm trong phòng thí nghiệm

Để có kết quả chính xác, các chuyên gia lấy ba chiếc xe hybrid và ba chiếc xe điện đặt vào buồng thử nghiệm. Họ sử dụng thiết bị đo công suất động cơ, tương đương việc cho xe chạy trên máy chạy bộ.

Hệ thống điều hòa và sưởi ấm của xe được đặt ở mức 22°C. Các kỹ sư thay đổi nhiệt độ buồng thử nghiệm ở ba mức: -6,7°C (mùa đông lạnh), 23,9°C (bình thường) và 35°C (mùa hè nóng).

Tại mức 35°C, xe điện mất trung bình 8,5% quãng đường di chuyển, tương ứng mức giảm hiệu suất 10,4%. Xe hybrid còn tệ hơn với mức giảm hiệu suất nhiên liệu lên tới 12%. Điều này làm tăng chi phí vận hành trên mỗi dặm bay của người dùng.

Tác động của nhiệt độ lạnh

Các bài kiểm tra trong thời tiết lạnh mang lại kết quả đáng lo ngại hơn. Ở nhiệt độ -6,7°C, hiệu suất của xe điện giảm tới 35,6%. Điều này khiến phạm vi hoạt động trung bình của xe giảm đến 39%. Xe hybrid cũng bị ảnh hưởng lớn với mức giảm hiệu suất nhiên liệu 22,8%.

Nếu sống ở nơi có khí hậu ôn hòa khoảng 24°C, người dùng không cần quá lo lắng. Tuy nhiên, nếu ở vùng có mùa hè nóng bức, bạn cần tính toán phạm vi hoạt động dư ra khi mua xe điện. Điều này đặc biệt quan trọng nếu quãng đường di chuyển yêu cầu sử dụng đến mức pin còn 20%.

Đối với những vùng có mùa đông khắc nghiệt, người mua nên cân nhắc kỹ các lựa chọn.

"Xe điện hoạt động hiệu quả ở nhiệt độ vừa phải nhưng lại mất đáng kể phạm vi hoạt động khi trời lạnh. Chúng tôi bất ngờ trước mức giảm 23% hiệu quả nhiên liệu của xe hybrid ở nhiệt độ thấp", ông Greg Brannon, Giám đốc Kỹ thuật và Nghiên cứu Ô tô tại AAA, nói.

Chuyên gia này khuyến cáo người lái xe nên cân nhắc khí hậu, chi phí năng lượng và thói quen lái xe để lựa chọn phương tiện phù hợp nhất.

