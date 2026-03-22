Mẫu xe Honda giá 250 triệu đồng vừa ra mắt có gì đặc biệt?

(PLO)- Honda vừa trang bị cho dòng minivan nhỏ gọn N-Van 2026 phiên bản động cơ tăng áp mới.

Mẫu microvan N-Van 2026 này sở hữu cụm đồng hồ kỹ thuật số, màu sắc mới và cảm biến đỗ xe tiêu chuẩn.

Honda thực hiện bản nâng cấp nhẹ cho mẫu N-Van 2026 tại Nhật Bản. Ảnh: Honda.

Honda thực hiện bản nâng cấp nhẹ cho mẫu N-Van 2026 tại Nhật Bản. Xe mang đến những cải tiến nhỏ cùng khả năng vận hành vượt trội cho phiên bản cao cấp.

Chiếc xe van nhỏ này xuất hiện từ năm 2018 nhưng vẫn rất bền bỉ. Đây là lựa chọn hàng đầu cho giao hàng thành phố và dã ngoại nhờ thiết kế hàng ghế gập thông minh.

Bên trong, nâng cấp đáng chú ý là cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch và vô lăng hai chấu. Phiên bản Fun cao cấp cũng thay thế các cổng USB-A bằng cổng USB-C hiện đại.

Phiên bản cao cấp nhất "Nature Style" nhận được nâng cấp quan trọng về động cơ. Xe sử dụng động cơ ba xi-lanh 660cc tăng áp, sản sinh công suất 63 mã lực.

Phiên bản này vẫn giữ vẻ ngoài mạnh mẽ với các điểm nhấn màu đen đậm chất dã ngoại. Trong khi đó, phiên bản Fun bổ sung các lựa chọn màu sắc như Vàng ngọc trai và Xanh ngọc trai.

Mẫu Honda N-Van 2026 sở hữu thiết kế nhỏ gọn và tối ưu không gian

Cảm biến đỗ xe phía trước và hệ thống phanh sau va chạm giờ đây là trang bị tiêu chuẩn. Các phiên bản cơ bản được trang bị thêm nút khởi động và chức năng giảm gia tốc đột ngột.

Giá bán tăng nhẹ để phản ánh những trang bị bổ sung. Giá khởi điểm từ 1.498.200 yên (khoảng 9.500 USD, tương đương 250 triệu đồng) và cao nhất là 2.269.300 yên (khoảng 14.400 USD, tương đương gần 380 triệu đồng).

