Tin vui mới nhất dành cho người dùng xe điện

(PLO)- Trong bối cảnh pin lithium ngày càng đắt, nhiều hãng xe điện Trung Quốc đang chuyển hướng sang pin natri-ion như một giải pháp thay thế.

Lợi thế về nguồn nguyên liệu dồi dào và chi phí tiềm năng thấp hơn khiến loại pin này được xem là giải pháp thay thế trong tương lai.

Mới đây, BAIC Group công bố nguyên mẫu pin natri-ion với tốc độ sạc nhanh đáng kể. Theo thông tin từ hãng, pin hỗ trợ chuẩn sạc 4C, cho phép sạc đầy trong khoảng 11 phút. Đây là một cải tiến nhằm rút ngắn thời gian chờ, vốn là hạn chế lớn của xe điện hiện nay.

Bên cạnh tốc độ sạc, khả năng hoạt động trong điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt cũng là điểm đáng chú ý. BAIC cho biết pin có thể vận hành trong khoảng từ -40°C đến 60°C, đồng thời vẫn giữ được phần lớn dung lượng trong môi trường lạnh. Đây là yếu tố quan trọng vì xe điện thường bị giảm hiệu suất trong thời tiết lạnh.

Pin natri-ion dự kiến sẽ được trang bị trên các dòng xe điện trong tương lai. Ảnh minh họa

Kết quả thử nghiệm cũng cho thấy pin duy trì được độ ổn định về cấu trúc ở nhiệt độ cao, qua đó cải thiện độ bền trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên, công nghệ này vẫn tồn tại hạn chế về mật độ năng lượng. Nguyên mẫu của BAIC đạt khoảng 170 Wh/kg, thấp hơn so với pin lithium hiện nay, vốn phổ biến trong khoảng 200 đến 300 Wh/kg.

Do đó, xe điện sử dụng pin natri-ion có thể cần thiết kế bộ pin lớn hơn để đảm bảo phạm vi hoạt động tương đương. Đồng thời, BAIC cho biết đang tiếp tục cải tiến công nghệ nhằm nâng mật độ năng lượng và kéo dài tuổi thọ pin.

Ở bước tiếp theo, hãng dự kiến tích hợp pin natri-ion vào nền tảng pin Aurora hiện có. Tuy nhiên, thời điểm thương mại hóa vẫn chưa được công bố. Trong khi đó, thị trường được kỳ vọng sẽ sớm xuất hiện các mẫu xe điện dùng pin natri-ion từ năm 2026.

Với ưu thế về chi phí và khả năng hoạt động ổn định trong thời tiết lạnh, pin natri-ion được xem là phù hợp với phân khúc xe phổ thông, đặc biệt tại các khu vực có khí hậu khắc nghiệt.

