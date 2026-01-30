Lộ diện bộ đôi smartphone pin 7.000 mAh, camera 200 MP

(PLO)- Mới đây, realme đã chính thức giới thiệu bộ đôi smartphone tầm trung, hướng đến nhóm người dùng cần camera độ phân giải cao, pin dung lượng lớn và kết nối 5G.

TÓM TẮT Realme giới thiệu 2 mẫu smartphone realme 16 Pro và realme 16 5G, tập trung vào camera độ phân giải cao và pin 7.000 mAh.

Realme 16 Pro có camera chính 200 MP, màn hình AMOLED 1.5K 144 Hz và sạc nhanh 80 W.

Realme 16 5G có camera 50 MP, thiết kế mỏng 8,1 mm, giá từ 11,49 triệu đồng.

Phiên bản cao cấp nhất là realme 16 Pro. Máy có camera trước 50 MP và cụm camera sau với độ phân giải 200 MP LumaColor, sử dụng cảm biến Samsung HP5 kích thước 1/1.56 inch, hỗ trợ chống rung quang học Super OIS.

Camera này cho phép chụp ảnh với nhiều mức zoom từ 1x đến 4x. Ngoài ra, máy còn có camera góc rộng 112 độ để chụp phong cảnh và ảnh nhóm. Hệ thống camera của realme 16 Pro đạt chứng nhận TÜV Rheinland LumaColor, tập trung vào khả năng tái tạo màu sắc và cân bằng ánh sáng trong nhiều điều kiện chụp.

Smartphone realme 16 Pro 5G có cụm camera lớn 200 MP, đi kèm nhiều tính năng AI thông minh. Ảnh: TIỂU MINH

Máy được trang bị màn hình AMOLED độ phân giải 1.5K, tần số quét 144 Hz, độ sáng tối đa 6.500 nit. Dù có trọng lượng chưa đến 200 gr, thiết kế mỏng nhẹ nhưng realme 16 Pro vẫn được tích hợp viên pin 7.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 80 W.

Về phần cứng, realme 16 Pro sử dụng vi xử lý Dimensity 7300-Max 5G, kết hợp hệ thống tản nhiệt AirFlow VC Cooling để duy trì hiệu năng khi xử lý tác vụ nặng.

Cả hai mẫu máy đều đạt độ bền cao. Ảnh: TIỂU MINH

Bên cạnh đó, realme cũng đưa ra thị trường mẫu realme 16 5G với mức giá thấp hơn. Máy có thiết kế thanh camera ngang ở mặt lưng và tích hợp gương selfie, cho phép người dùng canh khung hình khi chụp bằng camera sau. Thiết bị sử dụng camera trước AI 50 MP và camera sau Sony 50 MP, đi kèm theo đó là các công cụ AI hỗ trợ chỉnh sửa ảnh và video.

realme 16 5G có độ mỏng 8,1 mm, trọng lượng 183 gr, pin 7.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 60 W, sạc ngược và sạc nhánh. Máy được trang bị vi xử lý 8 nhân tiến trình 6 nm, hệ thống tản nhiệt buồng hơi 6.050 mm² và loa kép stereo.

realme 16 5G có mặt gương để chụp ảnh selfie bằng camera sau. Ảnh: TIỂU MINH

Màn hình AMOLED 6,57 inch có độ sáng tối đa 4.200 nit, tần số quét 120 Hz, đáp ứng nhu cầu sử dụng và giải trí hàng ngày.

Cả hai thiết bị đều đạt chuẩn kháng nước IP69 Pro và chạy realme UI 7.0, tích hợp bộ công cụ NEXT AI và Flux Engine để tối ưu vận hành. Về thiết kế, realme 16 Pro có hai tùy chọn màu Xám và Tím, trong khi realme 16 5G có các phiên bản Trắng và Đen.

Hiện tại bộ đôi này đang được bán với giá 12,49 triệu đồng (realme 16 5G) và 14,49 triệu đồng (realme 16 Pro 5G) cho phiên bản RAM 12/256 GB, đi kèm với nhiều quà tặng và ưu đãi hấp dẫn.

Máy có màn hình phẳng và cụm camera trước 50 MP. Ảnh: TIỂU MINH

