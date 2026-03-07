Lộ diện mẫu smartphone mỏng nhẹ, pin 7.000 mAh

(PLO)- Sự xuất hiện của Honor X8d với viên pin 7.000 mAh nhưng chỉ mỏng 7,5 mm cho thấy các hãng đang tối ưu thiết kế smartphone để đáp ứng nhu cầu thực tế hơn.

Theo dữ liệu từ GSMA, chu kỳ thay mới smartphone toàn cầu hiện đã kéo dài lên khoảng 3 đến 3,5 năm. Xu hướng này buộc các hãng phải điều chỉnh chiến lược, tập trung vào độ bền và thời lượng pin thay vì chỉ nâng cấp cấu hình như trước đây, đơn cử như Honor X8d.

Máy nặng 188 g, mặt lưng được hoàn thiện theo hướng tối giản. Điểm đáng chú ý nhất vẫn là viên pin 7.000 mAh tích hợp trong thân máy mỏng, sạc nhanh 45 W.

Honor X8d có thiết kế mặt lưng đơn giản.

Theo công bố của hãng, thiết bị có thể xem video liên tục khoảng 31 giờ hoặc duy trì hoạt động đến 52 giờ ở chế độ tiết kiệm năng lượng.

Về độ bền, X8d đạt chuẩn kháng nước IP65 và chứng nhận 5 sao từ SGS cho khả năng chống rơi ở độ cao 2 m. Máy cũng hỗ trợ thao tác khi tay ướt, phù hợp với môi trường sử dụng ngoài trời.

Thiết bị chạy MagicOS 10 dựa trên Android 16, tích hợp một số tính năng AI như lưu nhanh nội dung trên màn hình, tìm kiếm cài đặt bằng giọng nói, dịch thuật và tóm tắt văn bản. Camera chính 108 MP hỗ trợ zoom 3x và các công cụ chỉnh sửa ảnh bằng AI như xóa vật thể hay nâng cấp ảnh cũ.

Về cấu hình, máy sử dụng vi xử lý Snapdragon 6s 4G Gen 2, RAM 8 GB có thể mở rộng thêm 8 GB ảo và bộ nhớ trong tối đa 256 GB. Màn hình OLED 6,77 inch, tần số quét 120 Hz, độ sáng HDR tối đa 3.000 nit cùng công nghệ giảm nhấp nháy 3.840 Hz.

Tại Việt Nam, Honor X8d có giá 8,09 triệu đồng cho hai phiên bản 8/128 GB và 8/256 GB. Với mức giá này, sản phẩm sẽ cạnh tranh trực tiếp ở phân khúc tầm trung, nơi yếu tố pin lớn và độ bền đang trở thành tiêu chí quan trọng không kém cấu hình.

