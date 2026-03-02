4 mẫu điện thoại Android đáng mua hơn iPhone 17 Pro

(PLO)- iPhone 17 Pro được xem là một trong những mẫu smartphone cao cấp toàn diện nhất hiện nay, nhưng ở từng khía cạnh cụ thể như hiệu năng đa nhân, pin hay màn hình, vẫn có những mẫu Android tốt hơn với thông số ấn tượng hơn.

iPhone 17 Pro có màn hình LTPO OLED độ phân giải 1206 x 2622 pixel, độ sáng tối đa 3.000 nit, cụm ba camera 48 MP và chip A19 Pro. Phiên bản tiêu chuẩn cũng đã được nâng lên 12 GB RAM và 256 GB bộ nhớ trong, cải thiện điểm từng khiến người dùng phàn nàn ở các thế hệ trước.

Tuy nhiên, nếu xét riêng từng yếu tố như điểm số hiệu năng, dung lượng pin hay tần số quét màn hình, một số smartphone Android mới ra mắt gần đây lại tỏ ra nhỉnh hơn.

1. One Plus 15

Đầu tiên là OnePlus 15, mẫu máy tập trung chủ yếu vào sức mạnh phần cứng. Máy được trang bị Snapdragon 8 Elite Gen 5, con chip cao cấp mới nhất của Qualcomm ở thời điểm hiện tại.

Trong các bài đo hiệu năng, máy vượt qua iPhone 17 Pro ở điểm đa nhân, đồng thời sở hữu màn hình có tần số quét 165 Hz thay vì 120 Hz. Điều này mang lại lợi thế nhất định khi chơi game tốc độ cao hoặc xử lý video dung lượng lớn.

OnePlus 15 còn gây chú ý với viên pin silicon carbon 7.300 mAh, cùng mức giá rẻ hơn đáng kể so với iPhone. Mặc dù vậy, máy vẫn có một điểm yếu nằm ở phần nhiệt độ.

2. Vivo X300 Pro

Một lựa chọn khác là Vivo X300. Máy sử dụng chip MediaTek Dimensity 9500 thay vì Snapdragon, nhưng vẫn đạt điểm đa nhân cao hơn iPhone 17 Pro trong các bài đo như GeekBench.

Ở bài kiểm tra 3DMark, X300 cũng có điểm số GPU vượt trội hơn. Trong sử dụng thực tế, iPhone vẫn giữ lợi thế ở tác vụ đơn nhân nhờ xung nhịp lõi cao hơn, nên các thao tác thường ngày có phần nhanh hơn. Tuy nhiên, khi xử lý nhiều ứng dụng đồng thời, X300 thể hiện khả năng tốt.

Điểm đáng chú ý nhất của vivo X300 nằm ở phần camera hợp tác cùng Zeiss. Trong nhiều điều kiện ánh sáng, chất lượng ảnh được đánh giá cao và có thể cạnh tranh trực tiếp với iPhone 17 Pro. Dù chưa phân phối chính thức tại Mỹ, mức giá dự kiến của bản tiêu chuẩn khoảng 650 USD khiến mẫu máy này trở thành lựa chọn đáng cân nhắc nếu xét trên hiệu năng và camera so với chi phí bỏ ra.

3. iQOO 15

Tiếp theo là iQOO 15, mẫu máy gần như chỉ tập trung vào sức mạnh xử lý. Sử dụng cùng Snapdragon 8 Elite Gen 5 như OnePlus 15, iQOO 15 đạt điểm đa nhân cao hơn iPhone 17 Pro trong GeekBench và vượt đáng kể ở bài test đồ họa Wild Life Extreme của 3DMark.

Màn hình của máy có độ phân giải 1440 x 3168 pixel và tần số quét 144 Hz, cao hơn so với thông số của iPhone.

Đi kèm theo đó là viên pin silicon carbon 7.000 mAh giúp máy có thể hoạt động lâu hơn, đặc biệt là khi chơi game hoặc xem video liên tục. Tuy nhiên, giống như vivo, iQOO chưa bán rộng rãi trên toàn cầu nên người dùng phải tìm mua thông qua kênh xách tay hoặc máy đã qua sử dụng.

4. Samsung Galaxy S25 Ultra

Đây là mẫu máy cuối cùng nằm trong danh sách này. Dù không được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 mới nhất như các mẫu máy của Trung Quốc nhưng hiệu năng của S25 Ultra vẫn đủ sức xử lý các tác vụ nặng. Máy có khung titan, màn hình lớn chất lượng cao và hệ thống camera cạnh tranh trực tiếp với iPhone.

Về thông số kỹ thuật thuần túy, S25 Ultra không vượt iPhone quá xa như OnePlus 15 hay iQOO 15. Tuy nhiên, lợi thế của Samsung nằm ở hệ sinh thái, chính sách hỗ trợ phần mềm dài hạn và độ phổ biến toàn cầu.

Với mức giá 1.399 USD cho bản 512 GB tại thời điểm tham khảo, đây là phương án dành cho những ai muốn một mẫu điện thoại Android cao cấp tương đương iPhone, thay vì chỉ tìm kiếm điểm số hiệu năng cao nhất.

Samsung Galaxy S25 Ultra nổi bật về hệ sinh thái và các tính năng AI. Ảnh: TIỂU MINH

Lưu ý, bài so sánh này dựa trên các mẫu flagship ra mắt trong năm 2025 và đầu năm 2026, xét trên nhiều yếu tố gồm hiệu năng CPU, GPU, pin, màn hình và camera. Các công cụ như GeekBench và 3DMark được dùng để tham khảo khả năng xử lý đa nhân và đồ họa, nhưng trải nghiệm thực tế vẫn phụ thuộc vào tối ưu phần mềm.

Ở thời điểm hiện tại, iPhone 17 Pro vẫn là mẫu smartphone cân bằng giữa hiệu năng và độ ổn định. Tuy nhiên, nếu người dùng ưu tiên pin lớn, camera hoặc màn hình có tần số quét cao, 4 mẫu điện thoại Android kể trên sẽ là lựa chọn phù hợp.

