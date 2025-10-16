So sánh vivo X300 Pro và Samsung S25 Ultra

(PLO)- Vivo X300 Pro vừa chính thức được trình làng tại một sự kiện ở Thượng Hải (Trung Quốc), mang đến nhiều cải tiến nổi bật liên quan đến camera và các phụ kiện đi kèm.

Thiết kế

Vivo X300 Pro mang phong cách tinh giản, viền phẳng, cụm camera tròn lớn phía sau và mặt kính mờ chống bám vân tay. Dù có kích thước khá lớn (162,3 x 76,8 x 8mm) nhưng máy chỉ mỏng 7,99 mm, cầm chắc tay và sang trọng. Sản phẩm đạt chuẩn chống nước IP68/IP69, có nhiều màu thời trang như Nâu Hoang Dã hay Xanh Tự Do, hướng đến người dùng thích sự thanh lịch.

Samsung Galaxy S25 Ultra nhẹ hơn một chút, với thiết kế bo cong mềm mại và khung titan cao cấp. Màn hình được bảo vệ bằng kính Gorilla Armor 2 chống phản chiếu tới 75%, giúp hiển thị rõ ngay cả dưới ánh nắng gắt. Máy có nhiều tùy chọn màu, trong đó nổi bật là Xanh Ngọc Bích và Vàng Hồng.

Màn hình vivo X300 Pro có độ sáng tương đối cao.

Về màn hình, vivo X300 Pro trang bị tấm nền OLED BOE 6,78 inch, độ phân giải QHD+ và độ sáng 5.000 nits, hiển thị sắc nét kể cả khi ở ngoài trời. Màn hình được tinh chỉnh màu bởi Zeiss, tạo cảm giác chân thực khi xem ảnh hoặc chỉnh sửa video.

Galaxy S25 Ultra có màn hình 6,9 inch QHD+ (3120 x 1440 pixel), tần số quét 120 Hz và độ sáng 2.600 nits. Tuy không sáng bằng vivo, nhưng công nghệ ProScaler giúp tăng chất lượng video thấp, mang lại trải nghiệm điện ảnh mượt mà.

Màn hình Galaxy S25 Ultra.

Hiệu năng

Vivo X300 Pro sử dụng chip Dimensity 9500 mới nhất của MediaTek (3 nm), RAM 16 GB và bộ nhớ UFS 4.1, có thể xử lý mượt mà mọi tác vụ, đặc biệt là AI khi chỉnh sửa hình ảnh và video. Trong khi đó, Galaxy S25 Ultra được trang bị chip Snapdragon 8 Gen 3 Elite với RAM 1/16 GB.

Cả hai máy đều được tích hợp nhiều tính năng AI thông minh như xóa vật thể, phiên âm cuộc gọi, tóm tắt văn bản…

Camera

Trong phiên bản lần này, vivo X300 Pro vẫn hợp tác cùng Zeiss, sở hữu cụm 3 camera bao gồm cảm biến chính 50 MP chống rung gimbal, góc siêu rộng 50 MP và camera tele 200 MP (zoom tối đa 100x). Camera trước 32 MP có thể quay 4K, cùng chip xử lý hình ảnh riêng V3+ giúp ảnh chụp chân dung rõ nét hơn, màu sắc tự nhiên. Người dùng còn có thể gắn thêm ống kính tele 2.35x để chụp như máy ảnh chuyên nghiệp.

vivo X300 Pro có thể gắn thêm phụ kiện và ống kính tele rời.

Galaxy S25 Ultra có 4 camera, bao gồm cảm biến chính 200 MP, góc siêu rộng 50 MP và hai ống kính zoom 3x - 5x.

Pin và sạc

Vivo X300 Pro được trang bị viên pin lớn 6.510mAh, hỗ trợ sạc nhanh 90 W và sạc không dây 50 W, sạc đầy chỉ trong khoảng 35 phút. Trong khi đó, Galaxy S25 Ultra vẫn dùng pin 5.000 mAh, sạc nhanh 45 W (sạc đầy sau hơn một giờ). Ưu thế về pin và tốc độ sạc giúp vivo vượt trội ở khả năng duy trì sử dụng dài ngày, một điểm cộng cho người hay di chuyển.

Phần mềm và thời gian hỗ trợ cập nhật

Vivo chạy OriginOS 6 (Android 16), hứa hẹn 4 năm cập nhật hệ điều hành và 5 năm bảo mật. Ngược lại, Samsung tiếp tục khẳng định hỗ trợ người dùng 7 năm cập nhật đầy đủ cùng các tính năng Galaxy AI được bổ sung liên tục.

Theo một số nguồn tin, phiên bản vivo X300 series nhiều khả năng sẽ được mang về Việt Nam và có giá chính hãng chỉ từ 20 triệu đồng. Trong khi đó Galaxy S25 Ultra hiện đang được bán với giá 28,2 triệu đồng cho phiên bản RAM 12 GB, bộ nhớ trong 256 GB.

Nếu bạn muốn hiệu năng ổn định, cập nhật lâu dài và hệ sinh thái mạnh, Galaxy S25 Ultra sẽ là lựa chọn “an toàn”. Ngược lại, nếu yêu thích nhiếp ảnh, pin lâu, sạc nhanh và mức giá dễ chịu, vivo X300 Pro sẽ là giải pháp phù hợp.

