(PLO)- Sáng nay (16-10), nền tảng YouTube bị lỗi khiến nhiều người tại Việt Nam không thể truy cập.

YouTube là một trong những nền tảng phát video trực tuyến lớn nhất thế giới với khoảng 2,7 tỉ người dùng, chỉ đứng sau Facebook.

Sáng ngày 16-10, nhiều người dùng đã phản ánh về việc không thể phát video trên YouTube, trang web vẫn hiển thị nội dung nhưng khi mở thì báo lỗi “An error occurred” hoặc xuất hiện màn hình đen sau quảng cáo.

Tình trạng tương tự xuất hiện trên ứng dụng di động và ảnh hưởng cả YouTube Music, trong khi YouTube TV phần lớn không bị tác động. Các báo cáo được ghi nhận rộng rãi ở Việt Nam, Mỹ, châu Âu và châu Á. ⁠

YouTube bị lỗi tại Việt Nam. Ảnh: TIỂU MINH

Tại Hàn Quốc, lỗi này phát sinh trên ứng dụng YouTube di động và máy tính, với tình trạng màn hình đen sau khi hiển thị quảng cáo.

Theo DownDetector, hiện tại đã có gần 900 người báo cáo các sự cố của YouTube, trong đó 51% liên quan đến ứng dụng, 33% không thể tải video và 16% gặp lỗi trên trang web. Bản đồ thống kê cho thấy, sự cố này ảnh hưởng đến nhiều khu vực trên thế giới, không riêng gì Việt Nam.

Nhiều người dùng báo cáo lỗi liên quan đến YouTube. Ảnh: TIỂU MINH

YouTube thường khôi phục dịch vụ trong vài giờ và cung cấp thông báo ngắn gọn về lỗi truy cập, nhưng hiếm khi công khai chi tiết kỹ thuật. Trước đó vào ngày 16-10-2018, hệ thống này cũng từng bị sập trong khoảng 2 giờ rồi hoạt động trở lại.

Kỷ Nguyên Số sẽ tiếp tục cập nhật thông tin trong các bài viết tiếp theo.

YouTube sẽ làm chậm video nếu bạn chặn quảng cáo PLO)- YouTube vừa áp dụng một chiến thuật mới, làm chậm video nếu người dùng cài đặt các trình chặn quảng cáo.