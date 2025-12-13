(PLO)- Tin công nghệ 13-12 sẽ có các nội dung như cảnh báo khẩn cho 3 tỉ người dùng Chrome và Edge, thị trường quà công nghệ cuối năm xuất hiện xu hướng mới, người dùng Android và iPhone nên cập nhật ngay, Garmin đồng hành đội tuyển điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33.

1. Cảnh báo khẩn cho 3 tỉ người dùng Chrome và Edge

Cơ quan chức năng liên bang Mỹ vừa phát đi cảnh báo khẩn liên quan đến một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến hai trình duyệt phổ biến nhất thế giới là Google Chrome và Microsoft Edge.

Theo Forbes, các cuộc tấn công khai thác lỗ hổng này đã bắt đầu xuất hiện ngoài thực tế, buộc người dùng phải cập nhật phần mềm ngay lập tức.

Lỗ hổng được định danh là CVE-2025-14174, cho phép tin tặc khai thác thông qua các trang web hoặc nội dung độc hại được thiết kế sẵn. Khi người dùng truy cập, mã độc có thể được kích hoạt mà không cần thêm thao tác phức tạp.

Các chuyên gia an ninh mạng cho biết, đây là dạng lỗ hổng đặc biệt nguy hiểm, bởi Chrome và Edge hiện chiếm thị phần trình duyệt rất lớn, với tổng số người dùng ước tính lên tới khoảng 3 tỉ.

Google và Microsoft đã nhanh chóng phát hành các bản cập nhật bảo mật để vá lỗi. Tuy nhiên, rủi ro vẫn tồn tại nếu người dùng trì hoãn cập nhật hoặc sử dụng các phiên bản trình duyệt đã lỗi thời.

Tin công nghệ 13-12: Cảnh báo khẩn cho 3 tỉ người dùng Chrome và Edge. Ảnh: CISA

Samsung gây bất ngờ cho hàng triệu người dùng Galaxy (PLO)- Samsung vừa khiến người dùng Galaxy bất ngờ khi phát hành bản vá bảo mật tháng 12, động thái diễn ra đúng lúc Android đang đối mặt với 2 lỗ hổng nghiêm trọng.

2. Thị trường quà công nghệ cuối năm xuất hiện xu hướng mới

Cuối năm là giai đoạn thị trường quà tặng công nghệ bắt đầu sôi động, đặc biệt ở phân khúc cao cấp dành cho doanh nhân và nhóm người dùng có yêu cầu khắt khe.

Khác với những năm trước, tiêu chí lựa chọn thiết bị không còn xoay quanh cấu hình hay thiết kế, mà chuyển dần sang các yếu tố như bảo mật dữ liệu, dịch vụ đi kèm và mức độ cá nhân hóa.

Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh rủi ro an ninh mạng ngày càng rõ nét. Theo Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam, các hình thức lừa đảo trực tuyến có sử dụng AI tiếp tục gia tăng trong năm 2025, buộc người dùng phải thận trọng hơn với thiết bị lưu trữ thông tin cá nhân và dữ liệu công việc.

Điện thoại cao cấp bảo mật cao được người dùng chú trọng.

Trên thị trường hiện một số dòng điện thoại cao cấp tập trung mạnh vào việc bảo vệ dữ liệu, quyền riêng tư và dịch vụ hỗ trợ riêng. Đơn cử như Vertu Agent Q, được định vị cho nhóm người dùng thường xuyên xử lý công việc, với trợ lý AI kết hợp dịch vụ concierge hoạt động liên tục.

Trong khi đó, Metavertu 2 Max hướng đến nhóm doanh nhân và nhà đầu tư, tập trung vào khả năng tách biệt môi trường dữ liệu Web2 và Web3 nhằm hạn chế rủi ro truy cập trái phép. Ở khía cạnh trải nghiệm và phong cách, các mẫu như Vertu Quantum Flip lại được chú ý nhờ thiết kế gập, vật liệu da thủ công và yếu tố thẩm mỹ.

Một điểm đáng lưu ý khi chọn quà công nghệ giá trị cao là nguồn gốc sản phẩm. Theo đại diện Vertu Việt Nam, các thiết bị chính hãng mới có thể kích hoạt đầy đủ dịch vụ bảo mật và hỗ trợ đi kèm, trong khi hàng không rõ xuất xứ tiềm ẩn nhiều rủi ro về quyền riêng tư.

Tin công nghệ 13-12: Thị trường quà công nghệ cuối năm xuất hiện xu hướng mới.

3. Garmin đồng hành đội tuyển điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33

Garmin Việt Nam vừa trở thành nhà tài trợ đồng hồ thông minh cho đội tuyển Điền kinh Việt Nam trong quá trình chuẩn bị, và thi đấu tại SEA Games 33. Hoạt động này tập trung vào các nội dung chạy trung bình, chạy dài và đi bộ 20 km, với mục tiêu hỗ trợ công tác huấn luyện thông qua dữ liệu thể chất và hiệu suất vận động.

Theo công bố, hai mẫu đồng hồ GPS Garmin Forerunner 570 và Forerunner 970 sẽ được sử dụng xuyên suốt quá trình tập luyện của đội tuyển. Các thiết bị này cho phép theo dõi chi tiết nhiều chỉ số như tải trọng luyện tập, mức độ phục hồi và biến động thể trạng theo thời gian.

Đây là những dữ liệu ngày càng được các đội thể thao thành tích cao quan tâm, trong bối cảnh mô hình huấn luyện dựa trên cảm tính đang dần nhường chỗ cho phương pháp phân tích khoa học.

Đại diện Garmin Việt Nam cho biết việc đồng hành cùng đội tuyển điền kinh nằm trong chiến lược dài hạn, hướng đến việc ứng dụng công nghệ dữ liệu vào thể thao đỉnh cao.

Theo Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, các công cụ đo lường và phân tích giúp ban huấn luyện theo dõi sát tiến độ từng vận động viên, điều chỉnh cường độ tập luyện phù hợp và giảm nguy cơ chấn thương trong giai đoạn nước rút trước SEA Games.

Tin công nghệ 13-12: Garmin đồng hành đội tuyển điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33.

4. Người dùng Android và iPhone nên cập nhật ngay

Theo các chuyên gia, nhiều lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng đã bị phát hiện và đang bị tin tặc khai thác, buộc người dùng phải cập nhật hệ điều hành càng sớm càng tốt.

Forbes cho biết, các bản cập nhật khẩn cấp do Apple và Google phát hành trong thời gian gần đây không chỉ bổ sung tính năng, mà tập trung vá những lỗ hổng có khả năng bị khai thác từ xa. Đây là kiểu tấn công nguy hiểm, bởi người dùng có thể bị xâm nhập thiết bị chỉ thông qua tin nhắn, liên kết hoặc nội dung độc hại mà không hề hay biết.

Đáng chú ý, các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo tâm lý chủ quan của người dùng trong mùa mua sắm cuối năm đang vô tình tạo điều kiện cho tin tặc. Việc trì hoãn cập nhật, sử dụng thiết bị cũ hoặc bỏ qua các cảnh báo hệ thống khiến smartphone trở thành mục tiêu dễ bị tấn công hơn.

Apple cảnh báo người dùng nên ngừng sử dụng trình duyệt này (PLO)- Google vừa tung ra bản cập nhật mới cho Chrome trên iPhone, tích hợp sâu công nghệ Gemini ngay trong trình duyệt.