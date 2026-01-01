Tin công nghệ 1-1: Vì sao thanh thiếu niên là nhóm dễ mất việc nhất trong kỷ nguyên AI.

(PLO)- Tin công nghệ 1-1 sẽ có các nội dung như Vì sao thanh thiếu niên là nhóm dễ mất việc nhất trong kỷ nguyên AI, trải nghiệm xem phim khác biệt với phòng chiếu Samsung Onyx, người dùng iPhone 17 Pro phản ánh hiện tượng phát ra âm thanh lạ khi sạc pin.

1. Vì sao thanh thiếu niên là nhóm dễ mất việc nhất trong kỷ nguyên AI?

Trí tuệ nhân tạo đang tạo ra một làn sóng thay đổi sâu rộng trên thị trường lao động, và nhóm chịu tác động rõ rệt nhất trong những năm tới có thể là thanh thiếu niên.

Theo Forbes, AI được dự báo có thể khiến khoảng 27% việc làm của thanh thiếu niên biến mất vào năm 2030, đặc biệt là các công việc bán thời gian.

Các vị trí như nhập liệu, hỗ trợ hành chính, bán hàng cơ bản, phục vụ khách hàng hay xử lý thông tin lặp lại đang dần được tự động hóa bằng chatbot, phần mềm AI và các hệ thống tự phục vụ. Đây vốn là những công việc quen thuộc giúp học sinh, sinh viên tích lũy thu nhập và kinh nghiệm làm việc ban đầu.

Khác với các thế hệ trước, thanh thiếu niên hiện nay sẽ bước vào thị trường lao động trong bối cảnh cạnh tranh không chỉ với con người mà còn với máy móc. AI có thể làm việc liên tục, chi phí thấp và ngày càng linh hoạt, khiến nhiều doanh nghiệp ưu tiên công nghệ thay vì lao động thời vụ.

Tuy vậy, Forbes cũng nhấn mạnh AI không chỉ mang lại rủi ro mà còn mở ra cơ hội mới. Các công việc liên quan đến sáng tạo nội dung, quản lý công nghệ, vận hành hệ thống AI hoặc các kỹ năng mang tính con người cao như giao tiếp, tư duy phản biện vẫn khó bị thay thế.

Vấn đề cốt lõi là hệ thống giáo dục và đào tạo cần thích ứng nhanh hơn, giúp thanh thiếu niên sớm tiếp cận kỹ năng số và tư duy công nghệ, thay vì chỉ phụ thuộc vào các công việc giản đơn như trước đây.

2. Trải nghiệm xem phim khác biệt với phòng chiếu Samsung Onyx

Samsung vừa hoàn tất việc lắp đặt thế hệ màn hình Samsung Onyx Cinema LED mới nhất tại Galaxy CineX Hanoi Centre. Đây là phòng chiếu đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng màn hình LED chuyên dụng cho rạp chiếu phim, đánh dấu bước chuyển đáng chú ý trong công nghệ trình chiếu điện ảnh.

Samsung Onyx là màn hình LED đầu tiên trên thế giới đạt chứng nhận Digital Cinema Initiatives, mang đến chất lượng hình ảnh 4K HDR với độ chính xác màu cao, độ tương phản cao và sắc đen sâu. Nhờ công nghệ LED tự phát sáng, hệ thống này khắc phục nhiều hạn chế của máy chiếu truyền thống như hiện tượng nhạt màu hay giảm độ nét ở các không gian lớn.

Theo Samsung, màn hình Onyx đạt độ sáng tối đa 300 nits, cao hơn nhiều lần so với tiêu chuẩn rạp chiếu thông thường, giúp hình ảnh rõ nét hơn ngay cả ở những cảnh có độ tương phản cao. Tần số quét 4K 120 Hz cũng góp phần cải thiện độ mượt và chi tiết của các cảnh chuyển động nhanh.

Không chỉ phục vụ chiếu phim, hệ thống Onyx còn mở rộng khả năng khai thác cho rạp với các nội dung như thể thao trực tiếp, hòa nhạc, eSports hay sự kiện doanh nghiệp, nhờ khả năng hiển thị tốt trong điều kiện ánh sáng môi trường.

Việc đưa công nghệ này vào Galaxy CineX Hanoi Centre cũng đưa Việt Nam gia nhập nhóm các thị trường sớm ứng dụng màn hình Cinema LED cho rạp chiếu phim.

3. Người dùng iPhone 17 Pro phản ánh hiện tượng lạ khi sạc pin

Theo Forbes, các báo cáo xuất hiện trên nhiều diễn đàn công nghệ và mạng xã hội, cho biết âm thanh nghe như tiếng rè nhẹ hoặc rung rất nhỏ, phát ra từ khu vực loa hoặc thân máy khi cắm sạc iPhone 17 Pro và 17 Pro Max.

Điểm đáng chú ý là hiện tượng này không xảy ra trên tất cả thiết bị và cũng không ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sạc hay hiệu suất sử dụng. Một số người dùng cho biết âm thanh chỉ xuất hiện khi sử dụng bộ sạc nhất định, trong khi những người khác nghe thấy tiếng lạ ngay cả với phụ kiện chính hãng.

Apple hiện chưa đưa ra phản hồi chính thức về vấn đề này. Tuy nhiên, dựa trên kinh nghiệm từ các thế hệ iPhone trước, âm thanh bất thường khi sạc có thể liên quan đến hiện tượng rung điện từ rất nhỏ bên trong linh kiện, đặc biệt khi dòng điện thay đổi trong quá trình sạc nhanh.

Chưa có bằng chứng cho thấy lỗi này gây nguy hiểm hay ảnh hưởng lâu dài đến thiết bị. Phần lớn người dùng chỉ phát hiện khi đặt iPhone ở môi trường yên tĩnh hoặc để sát tai trong lúc sạc.

Dù vậy, các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên theo dõi thêm các bản cập nhật phần mềm từ Apple, đồng thời sử dụng bộ sạc và cáp đạt chuẩn để hạn chế các hiện tượng bất thường. Nếu âm thanh đi kèm dấu hiệu nóng máy hoặc sạc không ổn định, người dùng nên mang thiết bị đến trung tâm bảo hành để kiểm tra.

