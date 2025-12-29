Hàng trăm triệu người dùng iPhone cần cập nhật iOS ngay

(PLO)- Theo các chuyên gia, hàng trăm triệu người dùng iPhone chưa cập nhật iOS mới nhất đang đối mặt với nguy cơ bị tấn công mạng.

Apple vừa phát đi cảnh báo bảo mật nghiêm trọng liên quan đến iPhone, trong bối cảnh các cuộc tấn công khai thác lỗ hổng đã bắt đầu xuất hiện trong thực tế.

Ban đầu, các cuộc tấn công nhắm vào iPhone chỉ tập trung vào một nhóm người cụ thể như các nhà hoạt động chính trị, nhà báo… Tuy nhiên, quy mô tấn công có thể lan rộng nhanh chóng khi AI phát triển ngày càng nhanh.

Một vấn đề đáng lo ngại là vẫn còn khá nhiều người dùng iPhone vẫn chưa cập nhật iOS mới nhất để nhận bản vá, mặc dù thiết bị của họ đủ điều kiện nâng cấp.

Dữ liệu phân tích của TelemetryDeck cho thấy, hàng trăm triệu người dùng iPhone có thể nâng cấp lên iOS 26 hiện vẫn đang sử dụng các phiên bản cũ. Điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ không nhận được các bản vá bảo mật mới nhất để khắc phục những lỗ hổng đang bị khai thác.

Vẫn còn khá nhiều người dùng iPhone đang sử dụng phiên bản iOS cũ. Ảnh: TelemetryDeck

Trên các diễn đàn công nghệ, không ít người thừa nhận họ đang trì hoãn cập nhật vì lo ngại thay đổi giao diện, hiệu năng hoặc thời lượng pin. Theo các chuyên gia, đây là quyết định tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Ông Mayuresh Dani, chuyên gia của Qualys, cảnh báo hai lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trong WebKit, thành phần cốt lõi xử lý nội dung web trên iPhone đã bị khai thác trong các cuộc tấn công có chủ đích. Trong đó, lỗ hổng mang mã CVE-2025-43529 có thể cho phép kẻ tấn công thực thi mã độc từ xa, còn CVE-2025-14174 giúp vượt qua cơ chế sandbox và leo thang đặc quyền trên thiết bị.

Cùng quan điểm, ông James Maude, Giám đốc nghiên cứu của BeyondTrust, nhấn mạnh rằng dù các cuộc tấn công hiện tại chưa phổ biến, nhưng việc các lỗ hổng này bị khai thác rộng rãi chỉ là vấn đề thời gian. “Người dùng nên khẩn trương cập nhật tất cả các thiết bị Apple bị ảnh hưởng để giảm thiểu rủi ro,” ông Maude khuyến cáo.

Các chuyên gia an ninh mạng cho rằng, trong bối cảnh tấn công mạng ngày càng tinh vi, việc trì hoãn cập nhật hệ điều hành không còn là lựa chọn an toàn.

Để kiểm tra các bản cập nhật iOS mới nhất, bạn hãy truy cập vào phần Settings (cài đặt) - General (cài đặt chung) - Software Update (cập nhật phần mềm) - Download and Install (tải xuống và cài đặt). Lưu ý, dung lượng bản cập nhật có thể thay đổi tùy vào thiết bị bạn đang sử dụng.

﻿ Người dùng iPhone nên thường xuyên cập nhật phần mềm. Ảnh: TIỂU MINH

