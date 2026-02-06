Tin vui mới dành cho người dùng Samsung

(PLO)- Nhiều khả năng Samsung sẽ bổ sung tính năng phát hiện cuộc gọi lừa đảo trên điện thoại trong thời gian tới.

Theo Android Authority, một người dùng đã tải xuống thành công tệp APK CallCore dành cho Android và tiến hành kiểm tra mã nguồn. Kết quả cho thấy tính năng phát hiện cuộc gọi lừa đảo có thể hoạt động trực tiếp trong ứng dụng gọi điện riêng của Samsung, không yêu cầu cài đặt Google Dialer.

Tính năng phát hiện cuộc gọi lừa đảo sử dụng AI để giám sát cuộc gọi theo thời gian thực, và cảnh báo khi phát hiện dấu hiệu gian lận. Trước đây, công cụ này chỉ được Google triển khai trên dòng Google Pixel, nơi AI xử lý trực tiếp trên thiết bị để đảm bảo quyền riêng tư cho người dùng.

Tính năng phát hiện cuộc gọi lừa đảo của Google sẽ được tích hợp trực tiếp trên điện thoại Samsung.

Các ảnh chụp màn hình rò rỉ từ giao diện Samsung InCallUI cũng cho thấy nhiều tham chiếu đến Android CallCore. Điều này có nghĩa là Samsung có thể đang tích hợp công nghệ của Google vào hệ thống gọi điện sẵn có, thay vì thay đổi ứng dụng mặc định như một số đồn đoán trước đó.

Về mặt kỹ thuật, Google hiện sử dụng Gemini Nano để hỗ trợ phát hiện lừa đảo trên các mẫu Pixel đời mới. Cách triển khai tương tự được cho là sẽ xuất hiện trên Galaxy S26, trước mắt là phiên bản Ultra, và có thể mở rộng sang các phiên bản Galaxy S26 khác.

Hiện vẫn chưa rõ tính năng này có được cập nhật cho các thiết bị Samsung đời cũ hay không. Tuy nhiên, nếu được triển khai đúng như các thông tin rò rỉ, đây sẽ là một tính năng bảo mật đáng chú ý cho dòng Galaxy S26, bên cạnh các nâng cấp về phần cứng và phần mềm mà Samsung dự kiến giới thiệu trong thời gian tới.

Dự kiến Galaxy S26 Ultra sẽ là phiên bản đầu tiên được tích hợp tính năng phát hiện cuộc gọi lừa đảo. Ảnh: TIỂU MINH

