Miếng dán màn hình đắt tiền có thực sự đáng mua?

(PLO)- Khi giá một miếng dán màn hình có thể chênh nhau cả chục lần, câu hỏi đặt ra là liệu việc bỏ thêm tiền có đồng nghĩa với chiếc điện thoại sẽ được bảo vệ tốt hơn hay không.

Phần lớn smartphone hiện nay đều được trang bị kính cường lực nhằm tăng khả năng chống trầy xước. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc màn hình sẽ không bao giờ nứt vỡ, đặc biệt là khi rơi từ trên cao xuống hoặc va chạm với bề mặt cứng.

Do đó, nhiều người sau khi mua smartphone thường dán thêm miếng dán màn hình để giảm thiểu những rủi ro đó. Về cơ bản, đây là lớp bảo vệ bổ sung, có thể trầy hoặc nứt trước khi mặt kính chính bị ảnh hưởng. Khi miếng dán bị hư hại, người dùng chỉ cần thay mới thay vì phải sửa chữa màn hình với chi phí cao hơn nhiều.

Trên thị trường hiện tại có rất nhiều loại dán màn hình với đủ mọi mức giá khác nhau. Rẻ nhất có thể kể đến các miếng dán bằng nhựa PET, TPU… Tuy nhiên, những dòng sản phẩm này chỉ giúp chống trầy xước nhẹ, và thao tác vuốt chạm không được mượt mà.

Ở nhóm sản phẩm cao cấp hơn, các nhà sản xuất sẽ bổ sung lớp phủ chống chói hoặc hạn chế bám vân tay. Tuy nhiên, trong điều kiện sử dụng thông thường, chênh lệch về hiệu quả bảo vệ giữa một miếng kính cường lực tầm trung và sản phẩm đắt tiền thường không quá lớn. Dù ở mức giá nào, miếng dán vẫn sẽ trầy xước theo thời gian và cần phải thay thế.

Tùy theo nhu cầu mà bạn nên chọn miếng dán màn hình phù hợp.

Do đó, thay vì nhìn vào mức giá cao hay thấp, người dùng nên cân nhắc dựa trên nhu cầu sử dụng thực tế. Nếu mục đích chủ yếu là hạn chế trầy xước và giảm rủi ro khi rơi nhẹ, một miếng kính cường lực phổ thông là đã có thể đáp ứng.

Với những trường hợp thường xuyên làm rơi máy hoặc sử dụng trong môi trường dễ va chạm, việc kết hợp thêm ốp lưng hoặc mua thêm gói bảo hành mở rộng như AppleCare đối với iPhone sẽ mang lại hiệu quả thiết thực hơn.

Vì sao không cần dùng ốp lưng điện thoại nữa? (PLO)- Trong nhiều năm, ốp lưng gần như là phụ kiện mặc định khi mua điện thoại mới. Tuy nhiên, một số ý kiến gần đây cho rằng thói quen này đang dần thay đổi khi độ bền của smartphone được cải thiện đáng kể so với trước.

3,5 tỉ người dùng Google Chrome nên làm điều này ngay (PLO)- Google vừa tung ra bản cập nhật bảo mật khẩn cấp cho trình duyệt Chrome sau khi xác nhận 2 lỗ hổng zero-day đã bị khai thác ngoài thực tế.