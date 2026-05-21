Báo Pháp Luật TP.Hồ Chí Minh

Danh mục

Thiết bị số

Samsung vượt qua Apple về mức độ hài lòng đối với smartphone

Tiểu Minh
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(PLO)- Samsung và Apple vẫn đang cạnh tranh quyết liệt trên thị trường smartphone, nhưng lần này tâm điểm không nằm ở doanh số hay camera.

Apple từ lâu thường nằm trong nhóm dẫn đầu các khảo sát về mức độ hài lòng của người dùng iPhone. Tuy nhiên, kết quả mới nhất cho thấy vị trí này đã có thay đổi khi Samsung lần đầu vượt lên ở mảng smartphone.

Theo khảo sát mới nhất của American Customer Satisfaction Index (ACSI), Samsung đạt 81 điểm trên thang 100, trong khi Apple đạt 80 điểm, giảm nhẹ so với năm trước. Dù khoảng cách chỉ là một điểm, nhưng kết quả này vẫn khá đáng chú ý bởi hai hãng thường bám đuổi rất sát nhau trong nhiều năm qua.

Vị trí tiếp theo thuộc về Google và Motorola khi cùng đạt 77 điểm, nhóm các thương hiệu còn lại cũng ghi nhận mức tăng đáng kể.

nguoi-dung-dien-thoai-samsung.jpg

Điều đáng chú ý là khảo sát năm nay lần đầu đánh giá cả trải nghiệm AI trên smartphone. Theo ACSI, các tính năng AI đạt mức đánh giá khá cao, khoảng 85 điểm, ngang với những yếu tố vốn được xem là tiêu chuẩn cơ bản như chất lượng cuộc gọi và nhắn tin. Điều này cho thấy AI đang dần trở thành yếu tố được người dùng quan tâm khi chọn điện thoại mới.

khao-sat-muc-do-hai-long-doi-voi-smartphone.jpeg
Khảo sát mức độ hài lòng của người dùng smartphone. Ảnh: ACSI

Tuy nhiên, kết quả ở mảng đồng hồ thông minh lại khác. Apple Watch và đồng hồ Samsung hiện cùng đứng đầu với 80 điểm hài lòng. Trong khi đó, Fitbit của Google ghi nhận mức tăng đáng kể và rút ngắn khoảng cách với hai hãng dẫn đầu.

Một chi tiết khác cũng khá đáng chú ý là smartphone gập vẫn chưa tạo được mức độ hài lòng cao như các mẫu máy cao cấp dạng truyền thống. Theo ACSI, điện thoại flagship đạt mức 82 điểm, trong khi smartphone gập chỉ đạt 72 điểm.

Kết quả này cho thấy cuộc cạnh tranh giữa Samsung và Apple không còn chỉ nằm ở cấu hình hay doanh số. Những yếu tố như trải nghiệm sử dụng thực tế, độ ổn định và các tính năng AI đang ngày càng ảnh hưởng đến cách người dùng đánh giá một chiếc smartphone.

Trở về trang chủ
Tiểu Minh

Tin liên quan

từ khóa :

#samsung #apple #smartphone

Đọc thêm