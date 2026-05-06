Tin vui mới nhất dành cho người dùng điện thoại Samsung Galaxy

(PLO)- Các mẫu điện thoại Samsung đời cũ dự kiến sẽ được bổ sung tính năng quay video mới từng xuất hiện trên Galaxy S26, giúp khung hình ổn định hơn khi người dùng xoay điện thoại trong lúc quay.

Thông tin này được người dùng Tarun Vats chia sẻ trên X, dựa trên phản hồi của một quản trị viên trong diễn đàn cộng đồng Samsung. Khi được hỏi về tính năng quét tài liệu và chế độ ổn định theo chiều ngang, người này cho biết Samsung đang chuẩn bị hỗ trợ các tính năng này trên nhiều thiết bị. Lịch cập nhật cụ thể sẽ được thông báo sau thông qua Samsung Members khi có kế hoạch chính thức.

Horizontal Lock (khóa đường chân trời) là một tùy chọn nằm trong chế độ Super Steady của camera.

Horizontal Lock (khóa đường chân trời) là một tùy chọn nằm trong chế độ Super Steady của camera. Tính năng này giúp giữ đường chân trời ổn định khi quay video, kể cả khi người dùng xoay điện thoại mạnh hoặc thay đổi góc cầm máy. Nói dễ hiểu, điện thoại sẽ cố giữ khung hình cân bằng hơn, tạo cảm giác giống như đang dùng gimbal trong một số tình huống quay chuyển động.

Khi quay cảnh đi bộ, chạy xe, du lịch hoặc ghi hình ngoài trời, khung hình rất dễ bị nghiêng, rung hoặc lệch đường chân trời. Nếu tính năng khóa đường chân trời hoạt động tốt trên các mẫu Galaxy đời cũ, người dùng có thể quay video đẹp hơn mà không cần thêm phụ kiện.

Samsung đang mang các tính năng trên dòng cao cấp xuống những phiên bản đời cũ. Ảnh: TIỂU MINH

Trên Galaxy S26, Samsung từng dành thời gian giới thiệu khá kỹ tính năng này trước khi sản phẩm ra mắt. Tuy nhiên, những thông tin về màn hình bảo mật và giá bán sau đó lại được chú ý nhiều hơn.

Hiện Samsung chưa công bố danh sách thiết bị sẽ được cập nhật tính năng này. Thời điểm phát hành cũng chưa được xác nhận. Do đó, người dùng Galaxy vẫn cần chờ thông báo chính thức trên Samsung Members hoặc trong ghi chú cập nhật phần mềm.

Nếu nhìn vào cách Samsung phân phối các tính năng mới trên One UI 8.5, nhiều khả năng các dòng máy cao cấp ra mắt từ năm 2024 trở về sau sẽ có cơ hội nhận được bản cập nhật trước. Dù chưa có danh sách cụ thể, nhưng thông tin này vẫn là tín hiệu tích cực đối với người dùng Galaxy.

