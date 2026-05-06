Google Chrome đã âm thầm làm điều này mà nhiều người không hề hay biết

(PLO)- Một số người dùng Google Chrome phát hiện trình duyệt đã tự tải về mô hình AI dung lượng khoảng 4 GB mà không có thông báo rõ ràng, khiến nhiều người lo ngại về quyền kiểm soát thiết bị và dung lượng lưu trữ.

Google bắt đầu chuyển đổi Chrome, trình duyệt web phổ biến nhất thế giới, thành trình duyệt AI vào năm ngoái để đối phó với các mối đe dọa từ những đối thủ mạnh về AI như OpenAI. Tuy nhiên, cách thức triển khai của hãng lại đang gây tranh cãi.

Theo TechSpot, một số thiết bị dùng Chrome bất ngờ xuất hiện thêm thư mục có tên OptGuideOnDeviceModel. Thư mục này chứa các tệp liên quan đến Gemini Nano, mô hình AI chạy trực tiếp trên thiết bị, với dung lượng khoảng 4 GB.

Điều khiến người dùng khó chịu là quá trình tải xuống diễn ra âm thầm. Nhiều người chỉ phát hiện khi thấy ổ cứng giảm dung lượng bất thường hoặc Chrome có hoạt động ghi dữ liệu lạ. Nếu xóa thư mục này theo cách thủ công, Chrome có thể tự tải lại trong lần sử dụng sau.

Trên Windows 11, thư mục này được ghi nhận tại đường dẫn %LOCALAPPDATA%\Google\Chrome\User Data\OptGuideOnDeviceModel. Hiện tượng tương tự cũng được xác nhận trên một số máy Mac dùng chip Apple Silicon và máy chạy Ubuntu.

Về lý thuyết, Gemini Nano được dùng để xử lý một số tính năng AI ngay trên máy, thay vì gửi toàn bộ yêu cầu lên máy chủ. Cách làm này có thể giúp giảm độ trễ và hạn chế việc dữ liệu phải rời khỏi thiết bị trong một số tình huống. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ người dùng không được thông báo trước khi Chrome tải về gói dữ liệu này.

Mô hình 4 GB chủ yếu liên quan đến các tính năng như hỗ trợ viết và một số công cụ AI nằm sâu trong phần cài đặt.

Với người dùng máy tính có ổ cứng dung lượng lớn, 4 GB có thể không phải vấn đề nghiêm trọng. Nhưng với laptop dùng SSD 128 GB hoặc 256 GB, nhất là các máy đã cài nhiều phần mềm, việc một trình duyệt tự chiếm thêm vài GB mà không báo trước là điều khó chấp nhận. Chưa kể, nếu tính trên quy mô hàng triệu hoặc hàng tỉ thiết bị, lượng dữ liệu tải xuống cũng có thể rất lớn.

Nhà khoa học máy tính kiêm luật sư Alexander Hanff cho biết ông đã xác minh hành vi này trong nhật ký hệ thống tệp trên macOS. Ông cũng cho rằng Google có thể đang vi phạm quy định bảo vệ quyền riêng tư tại châu Âu khi buộc người dùng tải một lượng dữ liệu đáng kể mà không có sự đồng ý rõ ràng.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu thiết bị bị ảnh hưởng. TechSpot cho biết khi kiểm tra hai máy Windows 11 đời cũ, cả hai đều không đủ điều kiện nhận mô hình này. Điều đó cho thấy Google có thể chỉ triển khai gói AI trên một số thiết bị mới hơn, thay vì tất cả các máy cài Chrome.

Nếu muốn tạm thời tắt tính năng này, bạn hãy nhập vào thanh địa chỉ dòng lệnh chrome://flags, tìm mục Enables optimization guide on device on Android rồi chuyển thành Disabled.

Trường hợp muốn xóa hoàn toàn các tệp liên quan, cách tốt nhất là gỡ Chrome khỏi máy. Mặc dù vậy, đây không phải lựa chọn phù hợp, nhất là với những người phụ thuộc vào hệ sinh thái Google.

Sự việc cho thấy AI trên thiết bị đang trở thành hướng đi quen thuộc của các hãng công nghệ, nhưng cách triển khai cần minh bạch hơn. Với một phần mềm phổ biến như Chrome, việc tự tải về mô hình AI dung lượng lớn mà không thông báo rõ ràng dễ khiến người dùng cảm thấy họ không còn toàn quyền quyết định những gì được lưu trên máy của mình.

