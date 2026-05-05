5 mẫu iPhone cũ giảm giá mạnh dịp đầu tháng 5

(PLO)- Thị trường điện thoại bắt đầu sôi động hơn trong dịp sale 5-5 khi nhiều hệ thống bán lẻ giảm giá các mẫu iPhone cũ.

Thay vì mua iPhone mới với mức giá cao, người dùng có thể chọn các mẫu đã qua sử dụng như iPhone 14 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 12 Pro hoặc iPhone 11 Pro, miễn là máy còn hoạt động ổn định và được kiểm tra kỹ trước khi mua.

Ghi nhận ở thời điểm hiện tại, iPhone 16 Pro Max 512 GB LikeNew đang được giảm chỉ còn 28,5 triệu đồng tại Viện Di Động. Máy được trang bị màn hình OLED 6,9 inch, ProMotion 120 Hz, chip A18 Pro, hệ thống camera Pro với camera chính 48 MP và camera tele 5x. Dung lượng 512 GB cũng giúp người dùng thoải mái hơn nếu thường lưu ảnh, video hoặc làm nội dung trên điện thoại.

Nếu muốn một chiếc iPhone Pro nhỏ gọn hơn, iPhone 15 Pro 128 GB LikeNew sẽ là lựa chọn phù hợp với mức giá chỉ 18,1 triệu đồng. Máy được trang bị chip A17 Pro, khung titan, cổng USB-C và camera chính 48 MP. So với dòng Pro Max, iPhone 15 Pro dễ cầm hơn, hợp với người cần hiệu năng mạnh, camera tốt nhưng không thích điện thoại quá lớn.

Ở phân khúc tầm trung, người dùng có thể chọn iPhone 14 Pro Max 128 GB hoặc iPhone 16 128 GB hiện chỉ còn khoảng 15 triệu đồng. Máy có màn hình lớn 6,7 inch, tần số quét 120 Hz, Dynamic Island, chip A16 Bionic và camera chính 48 MP. Với người chủ yếu dùng mạng xã hội, chụp ảnh, quay video, xem phim và cần pin tốt, iPhone 14 Pro Max vẫn là lựa chọn phù hợp hơn so với việc mua iPhone Pro Max đời mới.

Nếu không dư dả về tài chính, bạn có thể tham khảo các mẫu như iPhone 12 Pro 256 GB LikeNew với giá 8,4 triệu đồng. Máy có màn hình OLED 6,1 inch, chip A14 Bionic, bộ nhớ trong 256 GB và cụm ba camera ở mặt sau. Ngoài ra còn có một số thiết bị khác như iPhone 12 64 GB, iPhone 11 Pro 64 GB hiện chỉ còn khoảng 5,3 triệu đồng, phù hợp với người thích máy nhỏ gọn, màn hình OLED và camera linh hoạt.

Các mẫu iPhone cũ phù hợp với những người cần một thiết bị ổn định, giá rẻ và đủ dùng trong vài năm tới. Ảnh: TIỂU MINH

