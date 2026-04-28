Tin buồn dành cho người dùng Samsung

(PLO)- Một công ty tại Mỹ vừa đâm đơn kiện Samsung vì cho rằng các mẫu Galaxy Z Fold, Z Flip và Galaxy Z TriFold vi phạm nhiều bằng sáng chế liên quan đến điện thoại gập.

Theo đó, Lepton Computing LLC đã nộp đơn kiện Samsung Electronics cùng công ty con tại Mỹ lên Tòa án quận Đông Texas, yêu cầu xác định Samsung vi phạm bằng sáng chế và tìm cách ngăn bán các thiết bị liên quan.

Trong đơn kiện, Lepton Computing LLC cho rằng các mẫu Galaxy Z Fold, Galaxy Z Flip và Galaxy Z TriFold sử dụng công nghệ nằm trong danh mục 9 bằng sáng chế của công ty này. Nhóm thiết bị bị nhắc đến trải dài từ các mẫu Galaxy Z Fold và Z Flip đời thứ ba cho đến những model mới hơn.

Samsung bị kiện tại Mỹ vì các dòng điện thoại gập. Ảnh: TIỂU MINH

Lepton Computing LLC tuyên bố họ đã phát triển các ý tưởng liên quan đến điện thoại gập từ trước khi dòng sản phẩm này phổ biến trên thị trường. Công ty cũng nhắc đến nhà sáng lập Stephen Delaporte, người được cho là đã nghiên cứu cấu trúc điện thoại gập và màn hình có thể mở rộng từ năm 2008.

Về phía Samsung, đây không phải lần đầu hãng vướng vào các tranh chấp bằng sáng chế. Những vụ kiện dạng này khá phổ biến trong ngành công nghệ, nhất là khi một dòng sản phẩm đã có doanh số lớn và tạo được vị trí riêng trên thị trường.

Đáng chú ý, Lepton Computing LLC không chỉ yêu cầu bồi thường, mà còn muốn có lệnh cấm vĩnh viễn đối với các điện thoại gập Samsung bị cho là vi phạm. Nếu yêu cầu này được tòa chấp thuận, tác động sẽ không nhỏ vì Mỹ là một trong những thị trường quan trọng của Samsung. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, đây mới là yêu cầu từ phía nguyên đơn và chưa đồng nghĩa với việc các mẫu Galaxy Z sẽ bị cấm bán ngay lập tức.

Dòng điện thoại gập hiện là một trong những mảng được Samsung đầu tư mạnh trong vài năm qua. Galaxy Z Fold hướng đến người dùng cần màn hình lớn để làm việc, giải trí, trong khi Galaxy Z Flip có thiết kế gập nhỏ gọn hơn. Gần đây, Samsung còn mở rộng danh mục bằng Galaxy Z TriFold, mẫu máy có thiết kế gập ba, cho thấy hãng vẫn muốn giữ vai trò dẫn dắt ở phân khúc này.

Dù vậy, khả năng điện thoại gập Samsung bị cấm bán tại Mỹ vẫn còn là câu chuyện pháp lý dài hơi. Các vụ kiện bằng sáng chế trong ngành di động thường mất nhiều thời gian, có thể kết thúc bằng thỏa thuận cấp phép, bồi thường hoặc bị bác bỏ nếu tòa không chấp nhận lập luận của nguyên đơn.

