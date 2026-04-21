Bất ngờ với 5 thương hiệu lớn thuộc sở hữu của Apple

(PLO)- Nhiều tính năng và dịch vụ quen thuộc trên các thiết bị Apple thực ra không phải do hãng phát triển, mà đến từ các thương vụ mua lại diễn ra trong nhiều năm qua.

Apple vừa kỉ niệm cột mốc 50 năm thành lập vào ngày 1-4-2026 vừa qua. Nhìn lại chặng đường đó, có thể thấy thành công của Apple không chỉ nằm ở những sản phẩm do hãng tự phát triển, mà còn ở loạt thương vụ mua lại mang tính bước ngoặt.

1. NeXT (1996)

Một trong những thương vụ quan trọng nhất lịch sử Apple diễn ra từ rất sớm, khi hãng mua lại NeXT vào năm 1996. Đây là công ty do Steve Jobs lập ra sau khi rời Apple vào năm 1985, tập trung vào máy tính cao cấp và hệ điều hành dựa trên Unix.

Ở thời điểm đó, Apple đang gặp khó với hệ điều hành của mình, còn NeXT lại sở hữu đúng những gì công ty cần, từ cách quản lý bộ nhớ, khả năng đa nhiệm cho đến môi trường phát triển phần mềm hiện đại hơn. Sau khi mua lại, Apple dùng nền tảng của NeXT làm cơ sở để phát triển Mac OS X ra mắt năm 2001.

Không dừng ở đó, công nghệ này về sau còn trở thành nền móng cho iOS, iPadOS và nhiều hệ điều hành khác trong hệ sinh thái Apple. Quan trọng hơn, thương vụ này cũng đưa Steve Jobs trở lại Apple, mở ra giai đoạn hồi sinh mạnh mẽ của công ty.

2. Siri (2010)

Nhiều người xem Siri là một phần gắn liền với iPhone, nhưng công nghệ này ban đầu không thuộc về Apple. Siri ban đầu được phát triển bởi SRI International, ra mắt vào tháng 2-2010 với khả năng trả lời câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên, tìm nhà hàng, đặt dịch vụ và hỗ trợ nhiều thao tác cơ bản bằng giọng nói.

Sau đó, Apple mua lại công ty này, trong lúc Siri còn có kế hoạch mở rộng sang Android và BlackBerry. Hơn một năm sau, Siri được đưa lên iPhone 4S và nhanh chóng trở thành một phần quen thuộc của iOS.

Qua nhiều năm, Apple tiếp tục mở rộng Siri sang iPad, Mac, Apple Watch, HomePod, Apple TV và cả Apple Vision Pro. Dù từng được xem là một bước tiến rất lớn, nhưng hiện tại Siri vẫn bị đánh giá là chậm hơn một số đối thủ về khả năng hiểu ngữ cảnh và xử lý câu lệnh phức tạp. Tuy nhiên, đây vẫn là một trong những thương vụ mua lại có ảnh hưởng rõ rệt nhất đến trải nghiệm người dùng Apple.

3. Beats (2014)

Năm 2014, Apple chi khoảng 3 tỉ USD để mua Beats, được xem là thương vụ lớn nhất của hãng vào thời điểm đó. Trước khi về tay Apple, Beats đã nổi tiếng trên thị trường với các dòng tai nghe và loa mang phong cách trẻ, âm trầm rõ và khả năng xây dựng hình ảnh rất tốt trong giới âm nhạc lẫn thể thao.

Điều đáng chú ý là Beats không chỉ có phần cứng. Công ty này còn sở hữu Beats Music, dịch vụ nghe nhạc trực tuyến sau đó trở thành nền tảng quan trọng để Apple phát triển Apple Music.

Đến nay, vẫn có nhiều người không để ý rằng Beats là thương hiệu thuộc Apple. Hãng vẫn duy trì cái tên này khá riêng biệt, tiếp tục bán tai nghe cho cả người dùng Android lẫn người dùng trong hệ sinh thái Apple.

Không chỉ dừng ở âm thanh, Beats còn mở rộng sang phụ kiện như ốp lưng và cáp cho iPhone. Với Apple, đây không chỉ là thương vụ mua một thương hiệu tai nghe nổi tiếng, mà còn là bước đi chiến lược để đẩy mạnh mảng dịch vụ, vốn đã trở thành nguồn doanh thu rất quan trọng trong nhiều năm gần đây.

4. Shazam (2018)

Shazam là cái tên khá quen thuộc với những người thích nghe nhạc. Vào năm 2018, Apple đã mua lại nền tảng này với giá 400 triệu USD. Không giống như một số thương vụ khác, công ty không xóa thương hiệu này mà vẫn duy trì Shazam như một dịch vụ quen thuộc với người dùng.

5. Pixelmator (2024)

Pixelmator là một trong những thương vụ mua lại gần đây nhất của Apple. Ứng dụng này ra mắt từ năm 2007 như một lựa chọn gọn nhẹ và dễ tiếp cận hơn so với Photoshop, sau đó mở rộng sang iPhone và iPad với các phiên bản khác nhau.

Cuối năm 2024, Apple công bố kế hoạch mua lại Pixelmator và hoàn tất thương vụ vào tháng 2-2025. Khi đó, nhiều người cho rằng Apple có thể đi theo hướng từng làm với Dark Sky, tức là lấy công nghệ cốt lõi để tích hợp vào ứng dụng sẵn có của mình.

Tuy nhiên, những gì diễn ra sau đó cho thấy Apple vẫn đang giữ Pixelmator như một thương hiệu riêng trong danh mục phần mềm. Đầu năm nay, hãng giới thiệu gói Creator Studio, trong đó có Pixelmator Pro. Dù tương lai dài hạn của Pixelmator và Photomator vẫn chưa thật sự rõ ràng, nhưng thương vụ này cho thấy Apple đang muốn củng cố vị trí ở nhóm người dùng sáng tạo nội dung, thay vì chỉ dừng ở phần cứng.

