5 mẫu smartphone Android đời cũ vẫn đáng mua trong năm 2026

(PLO)- Nhiều người thường có xu hướng chọn mua smartphone đời cũ để tiết kiệm chi phí, trong khi vẫn đảm bảo hiệu năng, camera và khả năng cập nhật phần mềm.

Khi hiệu năng giữa các thế hệ không còn chênh lệch quá lớn và thời gian hỗ trợ phần mềm ngày càng dài hơn, không ít flagship Android ra mắt cách đây một hoặc hai năm vẫn đủ sức đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng trong năm 2026.

1. Samsung Galaxy S24 Ultra

Dù đã ra mắt từ năm 2024, nhưng mẫu máy này vẫn sở hữu cấu hình khá mạnh với chip Snapdragon 8 Gen 3, màn hình lớn độ sáng cao và cụm camera vẫn đủ sức cạnh tranh với nhiều flagship hiện nay.

Một trong những lý do khiến Galaxy S24 Ultra tiếp tục được người dùng đánh giá cao nằm ở cây bút S Pen. Trên các thế hệ mới hơn, Samsung đã loại bỏ Bluetooth trên S Pen, trong khi đây lại là tính năng được nhiều người sử dụng để điều khiển camera, chuyển slide hoặc thao tác từ xa.

Ngoài phần cứng, thời gian hỗ trợ phần mềm cũng là yếu tố khiến các flagship Android hiện nay có tuổi thọ dài hơn trước. Samsung cam kết cập nhật Galaxy S24 Ultra đến năm 2031, đồng nghĩa người dùng vẫn còn nhiều năm nhận Android mới và các bản vá bảo mật.

Samsung Galaxy S24 Ultra vẫn là một trong những mẫu smartphone Android đáng mua trong năm 2026. Ảnh: TIỂU MINH

2. OnePlus 12

Một lựa chọn khác vẫn được đánh giá rất tốt trong năm 2026 là OnePlus 12. Đây từng được xem là mẫu máy đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của OnePlus ở phân khúc flagship sau nhiều năm gây tranh cãi về chiến lược sản phẩm.

OnePlus 12 dùng chip Snapdragon 8 Gen 3, màn hình AMOLED 120 Hz và pin 5.400 mAh hỗ trợ sạc nhanh 100 W. Dù không còn là model mới nhất, thiết bị này vẫn cho cảm giác rất nhanh trong hầu hết tác vụ hằng ngày, từ chơi game, chỉnh sửa ảnh cho đến đa nhiệm.

3. Galaxy S24 FE

Ở phân khúc tầm trung, Galaxy S24 FE cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc. Máy có màn hình AMOLED 120 Hz kích thước 6,7 inch, camera tele 3x và vẫn được Samsung hỗ trợ phần mềm trong nhiều năm tới.

Dòng FE vốn được Samsung phát triển theo hướng giữ lại các tính năng quan trọng từ flagship nhưng có mức giá dễ chịu hơn. Với Galaxy S24 FE, người dùng vẫn có thể trải nghiệm nhiều tính năng AI của Samsung mà không cần chi số tiền quá lớn cho dòng Ultra.

4. Google Pixel 8 Pro

Nếu thích Android gốc và ưu tiên trải nghiệm phần mềm đơn giản, Google Pixel 8 Pro sẽ là cái tên phù hợp nhất trong năm 2026. Đây là một trong những smartphone đầu tiên được Google cam kết hỗ trợ phần mềm tới 7 năm, điều từng được xem là rất hiếm trên thị trường Android.

Pixel 8 Pro không chạy theo cấu hình quá mạnh như nhiều flagship gaming, nhưng thiết bị vẫn được đánh giá cao nhờ camera ổn định, giao diện nhẹ và các tính năng AI thường được Google cập nhật sớm hơn các hãng khác.

5. Google Pixel 9

Google Pixel 9 cũng nằm trong danh sách các mẫu smartphone Android đời cũ đáng mua trong năm 2026. Dù không còn là model mới nhất của Google, thiết bị này vẫn được đánh giá cao nhờ camera ổn định, giao diện Android gốc nhẹ và thời gian hỗ trợ phần mềm kéo dài nhiều năm.

Pixel 9 dùng chip Tensor G4, tập trung mạnh vào các tính năng AI và xử lý hình ảnh. Đây cũng là một trong những dòng điện thoại thường được Google cập nhật Android sớm nhất.

Google Pixel là dòng điện thoại chạy Android thuần, được cập nhật sớm nhất hiện nay.

So với thời điểm mới ra mắt, giá bán của Pixel 9 hiện đã dễ tiếp cận hơn đáng kể. Với những người thích trải nghiệm Android đơn giản, ít ứng dụng cài sẵn và camera chụp ổn định, đây vẫn là mẫu máy đáng cân nhắc trong năm 2026.

Tất nhiên, việc chọn điện thoại đời cũ cũng cần cân nhắc kỹ. Người dùng nên ưu tiên các model còn thời gian cập nhật dài, pin chưa xuống cấp quá nhiều và có linh kiện thay thế dễ tìm nếu cần sửa chữa.

Trong bối cảnh smartphone ngày càng đắt đỏ, việc chọn một flagship Android đời cũ đôi khi lại là quyết định hợp lý. Với nhiều người, khác biệt giữa một chiếc điện thoại ra mắt năm 2024 và model mới nhất năm 2026 hiện không còn lớn đến mức phải chi thêm hàng chục triệu đồng chỉ để nâng cấp.

