Xe điện đầu tiên của Ferrari lộ diện với dấu ấn thiết kế từ cựu giám đốc Apple

Nhưng thứ khiến chiếc xe này được bàn tán nhiều không chỉ nằm ở hệ truyền động điện hay hiệu năng, mà còn đến từ một cái tên quen thuộc trong giới công nghệ là Jony Ive.

Jony Ive là người đứng sau ngôn ngữ thiết kế của nhiều sản phẩm như iPhone, iPad hay MacBook trong nhiều năm. Lần này, ông cùng cộng sự Marc Newson và nhóm thiết kế LoveFrom tham gia vào quá trình tạo hình chiếc Ferrari Luce từ khá sớm, thay vì chỉ góp ý ở giai đoạn hoàn thiện nội thất như nhiều người từng nghĩ.

Luce gần như không mang dáng vẻ quen thuộc của một chiếc Ferrari truyền thống. Phần thân xe được thiết kế khí động học mạnh tay hơn, khoang lái đẩy về phía trước, cửa mở đối xứng và nhiều chi tiết được giấu kín vào thân xe. Ferrari thậm chí gọi đây là một mẫu xe thể thao thế hệ mới thay vì cố gắng gắn nó vào nhóm sedan hay SUV.

Bên trong cabin, dấu ấn của Jony Ive xuất hiện rõ hơn. Nội thất sử dụng nhiều bề mặt kim loại, kính và các hình khối tối giản, gợi nhớ phong cách từng xuất hiện trên các thiết bị Apple. Tuy nhiên, điều khá bất ngờ là chiếc xe không chạy theo xu hướng loại bỏ hoàn toàn nút bấm vật lý. Ferrari vẫn giữ lại nhiều phím điều khiển và các cơ chế tương tác bằng tay thay vì dồn hết lên màn hình cảm ứng.

Về sức mạnh, Luce được trang bị bốn mô tơ điện cho tổng công suất khoảng 1.035 mã lực, tăng tốc từ 0 lên khoảng 100 km/giờ trong 2,5 giây. Xe sử dụng bộ pin 122 kWh và có phạm vi hoạt động trên 500 km tùy tiêu chuẩn đo đạc.

Một trong những thách thức lớn nhất của xe điện hiệu suất cao nằm ở cảm giác lái. Ferrari dường như hiểu rõ điều này nên đã phát triển thêm hệ thống âm thanh và phản hồi cơ học để người lái có nhiều cảm xúc hơn sau vô lăng, thay vì chỉ tạo ra tiếng động cơ giả lập như một số mẫu xe khác.

Việc Ferrari hợp tác với Jony Ive cho thấy hãng không đơn thuần tạo ra một chiếc Ferrari chạy điện. Mục tiêu dường như là xây dựng một hướng tiếp cận hoàn toàn mới, nơi công nghệ, thiết kế và trải nghiệm được đặt ở vị trí quan trọng ngang với hiệu năng.

Chiếc Luce chắc chắn sẽ tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Nhưng với Ferrari, đây có thể là bước thay đổi lớn nhất của hãng trong nhiều năm qua.

