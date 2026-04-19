Toyota ngược dòng ngoạn mục giữa lúc thị trường xe điện Mỹ đang chạm đáy

(PLO)- Doanh số xe điện Toyota và một số hãng xe sang tăng trưởng ấn tượng, Ford và nhiều thương hiệu khác lại chứng kiến mức sụt giảm mạnh tại thị trường Mỹ.

Doanh số bán xe điện tại Mỹ đạt 216.399 chiếc trong quý 1-2026. Dù giảm 27% so với cùng kỳ năm ngoái, tốc độ sụt giảm đã chậm lại đáng kể so với quý trước.

Toyota, Cadillac, Lexus, Rivian và Lucid là những điểm sáng hiếm hoi tại thị trường Mỹ. Ảnh: Carscoops.

Thị trường xe điện tại Mỹ đang ảm đạm hơn so với các khu vực khác. Người Mỹ vẫn mua xe điện nhưng không đạt tốc độ như các nhà sản xuất kỳ vọng. Số liệu từ Cox Automotive cho thấy mức giảm 27% là con số đáng báo động. Tuy nhiên, điểm tích cực là sự sụt giảm đang có dấu hiệu chậm lại.

So với quý 4-2025, doanh số bán xe điện giảm 7,8%. Mức giảm này nhỏ hơn nhiều so với con số 46% vào cuối năm ngoái. Đây là thời điểm thị trường chịu ảnh hưởng khi các ưu đãi của chính phủ biến mất.

Xe điện chiếm 5,8% tổng số xe mới bán ra trong quý 1, tương đương quý 4-2025. Con số này thấp hơn mức đỉnh 10,6% vào quý 3-2025, nhưng sự sụt giảm dường như đã dừng lại. Tesla vẫn là "ông lớn" dẫn dắt thị trường. Thương hiệu này bán được 117.300 xe, chiếm 54,2% thị phần toàn Mỹ. Doanh số của Tesla nhiều hơn tất cả các hãng khác cộng lại.

Model Y tiếp tục là thế lực thống trị với 78.591 chiếc bán ra, tăng 22,7%. Model 3 đứng thứ hai dù doanh số giảm gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Tesla đã bán được 31.672 chiếc Model 3. Điều này cho thấy sức hút của hai mẫu xe này vẫn rất lớn bất chấp các biến động.

Sau Tesla, các thương hiệu xe điện khác có quy mô nhỏ hơn đáng kể. Chevrolet là thương hiệu bán chạy thứ hai với 13.359 chiếc. Hyundai đạt 12.662 chiếc và Rivian là 10.365 chiếc. Toyota gây bất ngờ lớn khi mẫu crossover bZ đạt 10.029 chiếc, giúp hãng tăng trưởng 79%.

Cadillac, Lexus, Rivian, Lucid và Toyota ghi nhận tăng trưởng dương. Trong đó, Lexus gây ấn tượng với mẫu RZ tăng 206,7%. Ngược lại, Ford, Volkswagen, Nissan, Audi, Acura và Jeep đều sụt giảm hơn 85%. Một số mẫu xe bị ảnh hưởng nặng nhất gồm VW ID.4 (giảm 95,6%), Jeep Wagoneer S (giảm 93,3%) và Volvo XC40 (giảm 93,1%).

Thị trường xe điện Mỹ hiện đã bước vào giai đoạn mới. Khi các ưu đãi chính phủ chấm dứt, thành công sẽ phụ thuộc vào sản phẩm có giá cả phải chăng và thực chất hơn.

Chuyên gia nói gì về sử dụng xe điện mùa nắng nóng? (PLO)-Các chuyên gia kỹ thuật khuyến cáo chủ xe cần lưu ý khi vận hành xe điện mùa nắng nóng để tránh tình trạng “tiền mất tật mang”.

