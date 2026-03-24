Đây là 3 hãng xe điện vừa bắt đầu tăng giá

(PLO)- Một số hãng xe điện Trung Quốc đã bắt đầu điều chỉnh giá bán trong bối cảnh chi phí sản xuất tăng mạnh, tuy nhiên xu hướng này có thể không kéo dài khi nhu cầu thị trường đang yếu đi.

Giữa tháng 3, Xiaomi thông báo tăng giá phiên bản tiêu chuẩn của mẫu SU7 lên khoảng 31.800 USD, cao hơn 580 USD so với trước. Theo hãng, nguyên nhân chính đến từ chi phí linh kiện và chuỗi cung ứng tăng.

Trước đó, thương hiệu Exeed của Chery cũng tăng giá một số phiên bản, với mức điều chỉnh tổng cộng khoảng 700-1.400 USD tùy cấu hình. FAW Bestune cũng áp dụng mức tăng nhẹ, dao động từ khoảng 280 đến 700 USD cho các phiên bản mới.

Đây là động thái trái ngược với năm 2025, khi thị trường xe điện Trung Quốc chứng kiến hàng loạt đợt giảm giá sâu để kích cầu. Tuy nhiên, áp lực chi phí đang buộc các hãng phải điều chỉnh lại giá bán.

Theo các đơn vị phân tích, nguyên nhân chính đến từ giá nguyên vật liệu và linh kiện tăng mạnh. Giá lithium carbonate, thành phần quan trọng trong pin xe điện, đã tăng hơn gấp đôi so với giữa năm 2025. Bên cạnh đó, giá chip nhớ cũng tăng mạnh do nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu AI, khiến nguồn cung cho ngành ô tô bị thu hẹp.

Counterpoint Research cho biết giá chip nhớ đã tăng tới 90% trong quý đầu tiên năm 2026 so với quý IV năm 2025 trong bối cảnh bùng nổ trí tuệ nhân tạo, làm giảm nguồn cung chip cho ngành ô tô.

Ngoài ra, các kim loại như đồng và nhôm cũng tăng giá, làm chi phí sản xuất mỗi chiếc xe đội thêm vài trăm USD. Những yếu tố này đang tạo áp lực lớn lên biên lợi nhuận của các hãng xe điện.

Một số hãng xe điện đã bắt đầu tăng giá sản phẩm do chi phí sản xuất tăng cao. Ảnh: Pexels

Mặc dù vậy, nhiều chuyên gia cho rằng việc tăng giá sẽ khó duy trì lâu. Thị trường đang xuất hiện dấu hiệu chững lại khi lượng xe tồn kho tăng và sức mua không đạt kỳ vọng. Trong hai tháng đầu năm 2026, doanh số xe điện tại Trung Quốc giảm gần 26% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy nhu cầu đang suy yếu.

Dự báo từ các tổ chức tài chính cũng cho thấy tốc độ tăng trưởng của thị trường xe điện sẽ chậm lại đáng kể trong năm nay, chỉ còn khoảng 8%, thấp hơn nhiều so với mức hơn 28% của năm trước. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, các hãng xe có thể buộc phải quay lại chính sách giảm giá để giữ thị phần.

Tại Việt Nam, thị trường xe điện hiện chưa ghi nhận xu hướng tăng giá. Một số mẫu xe vẫn giữ mức giá ổn định, thậm chí còn có thêm ưu đãi để kích cầu. Đáng chú ý, VinFast, thương hiệu nội địa vẫn duy trì chính sách giá cạnh tranh, đi kèm các chương trình hỗ trợ như miễn phí sạc trong một số giai đoạn hoặc ưu đãi thuê pin trước đây.

Giá xe điện tham khảo tại Việt Nam.

Theo bảng giá cập nhật năm 2026, mẫu VF 3 có giá khoảng 299 triệu đồng, VF 5 khoảng 529 triệu đồng, VF 6 từ 694 triệu đồng và VF 8 từ 1,019 tỉ đồng. Các dòng cao cấp hơn như VF 9 có giá từ 1,499 tỉ đồng.

Lưu ý, đây chỉ là giá bán tham khảo trên website, thực tế giá tại các đại lý có thể thấp hơn nhờ các chương trình ưu đãi. Ví dụ, VF 6 sau giảm có thể còn khoảng 598-663 triệu đồng, trong khi VF 8 có thể xuống khoảng 811-984 triệu đồng tùy phiên bản.

Ở phân khúc phổ thông, VF 5 vẫn duy trì mức khoảng 529 triệu đồng, phù hợp với người dùng đô thị. Điều này cho thấy thị trường trong nước vẫn đang ưu tiên mở rộng người dùng thay vì tăng giá bán.

Nhìn chung, việc một số hãng Trung Quốc tăng giá phản ánh áp lực chi phí đang gia tăng trong ngành xe điện. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhu cầu chưa thực sự phục hồi, xu hướng này nhiều khả năng chỉ mang tính tạm thời, khi các hãng vẫn phải cân nhắc giữa lợi nhuận và khả năng tiêu thụ.

