Foxconn ra mắt xe điện Cavira công suất 468 mã lực

(PLO)- Mới đây, nhà sản xuất Foxconn Phiên bản xe điện Cavira Emerge Long-Range Edition có phạm vi hoạt động tối đa lên đến 359 dặm (578 km).

Foxconn, nhà sản xuất theo hợp đồng của Đài Loan nổi tiếng nhất với vai trò lắp ráp cho Apple, đã tiết lộ mẫu xe điện thứ hai của mình. Xe có tên gọi là Cavira, do bộ phận Foxtron thiết kế. Đây là mẫu SUV kiểu dáng đẹp sẽ ra mắt đầu tiên tại Đài Loan, sau đó đến các thị trường khác.

Foxtronn cũng sẽ bán Cavira phiên bản Pioneer Long-Range Performance Edition, sử dụng hai động cơ điện để tạo ra công suất 468 mã lực (349 kW). Ảnh: Foxconn.



Về ngoại hình, Cavira trông giống mẫu Foxtron Bria nhỏ hơn ra mắt hồi đầu năm. Mẫu xe này sau đó sẽ được Mitsubishi ra mắt phiên bản mang thương hiệu riêng. Nhưng trong khi Bria là một chiếc hatchback nhỏ gọn, Cavira lại có kích thước gần giống với Tesla Model Y. Cụ thể, xe dài 4.695 mm (195,4 inch) và có chiều dài cơ sở khá lớn, đạt 2.920 mm (114,9 inch).

Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt phía dưới màu đen và cụm đèn pha ấn tượng. Đi kèm là dải đèn LED đặc trưng thường thấy trên các mẫu xe điện châu Á mới. Những đường gân mạnh mẽ chạy dọc theo thân cửa, trong khi phía sau là đèn hậu LED mảnh mai và cánh gió kéo dài từ nóc xe.

Hai phiên bản của Cavira đã được xác nhận. Phiên bản đầu tiên là Emerge Long-Range Edition, trang bị một động cơ điện phía sau công suất 249 mã lực (186 kW). Phạm vi hoạt động được công bố của phiên bản này là 578 km (359 dặm).

Foxtronn cũng sẽ bán Cavira phiên bản Pioneer Long-Range Performance Edition, sử dụng hai động cơ điện để tạo ra công suất 468 mã lực (349 kW). Dù phạm vi hoạt động giảm xuống còn 538 km (334 dặm), xe lại có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 3,8 giây. Cả hai phiên bản đều sử dụng cùng một loại pin lithium-sắt photphat 82,7 kWh.

Nội thất của Foxtron Cavira đi theo xu hướng tối giản tương tự nhiều mẫu xe điện mới hiện nay. Các tính năng chính bao gồm cụm đồng hồ kỹ thuật số lớn và màn hình thông tin giải trí 15,6 inch đặt dọc. Điểm cộng của xe là hàng nút bấm vật lý bên dưới màn hình dành cho các chức năng quan trọng.

Các tiện nghi nổi bật khác bao gồm hệ thống âm thanh 12 loa, ghế trước tích hợp chức năng sưởi và thông gió. Xe hỗ trợ cập nhật phần mềm qua mạng và trang bị hệ thống tạo hương thơm. Mẫu SUV này cũng sở hữu đầy đủ tính năng an toàn hiện đại như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và công nghệ hỗ trợ giữ làn đường.

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