Hãng máy hút bụi Dreame ra mắt siêu xe điện tăng tốc 0,9 giây

(PLO)- Hãng sản xuất máy hút bụi Dreame vừa ra mắt siêu xe điện có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 0,9 giây.

Siêu xe điện được trang bị cảm biến LiDAR 4.320 dòng và công nghệ pin thể rắn 450 Wh/kg.

Ảnh: Dreame.

Dreame Technology chính thức tuyên bố gia nhập lĩnh vực ô tô thông minh tại sự kiện ra mắt toàn cầu “Dreame Next” ở Thung lũng Silicon. Tại đây, hãng giới thiệu mẫu siêu xe đầu tiên mang tên Nebula Next 01 Jet Edition.

Mẫu xe này được trang bị hệ thống động cơ đẩy nhiên liệu rắn kép, cho phép tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 0,9 giây.

Công ty Trung Quốc này thành lập vào năm 2017, vốn nổi tiếng với các thiết bị gia dụng và chăm sóc cá nhân. Tháng 8 năm ngoái, hãng từng công bố kế hoạch chế tạo một chiếc xe có khả năng cạnh tranh tốc độ với Bugatti Chiron.

Hệ thống đẩy từ công nghệ hàng không

Điểm nhấn của Nebula Next 01 Jet Edition là hệ thống động cơ đẩy nhiên liệu rắn kép được thiết kế riêng. Theo các chuyên gia kỹ thuật của Dreame, hệ thống này ứng dụng công nghệ hàng không vũ trụ vào mục đích dân dụng.

Động cơ có thời gian phản hồi 150 mili giây và lực đẩy tối đa 100 kilonewton. Công ty khẳng định hệ thống cân bằng giữa hiệu suất cao và an toàn thông qua bộ điều khiển điện tử chính xác.

Công nghệ pin thể rắn hoàn toàn

Chiếc xe được trang bị pin thể rắn hoàn toàn dựa trên sunfua với mật độ năng lượng vượt quá 450 Wh/kg. So với pin lithium truyền thống, pin thể rắn cung cấp mật độ năng lượng cao hơn và an toàn hơn khi sạc.

Dreame cho biết công nghệ này đang trong giai đoạn chuẩn bị sản xuất hàng loạt. Phạm vi hoạt động CLTC (Local Charge Total Charge) của xe dự kiến vượt quá 550 km.

Khung gầm và lái xe tự động

Nebula Next 01 Jet Edition sở hữu kiến trúc điều khiển điện tử hoàn toàn. Hệ thống hỗ trợ 14 bậc tự do điều khiển hợp tác phi tuyến tính với thời gian phản hồi trong vòng 1 mili giây.

Công nghệ này cho phép điều khiển xe trong các tình huống phức tạp như đỗ xe ngang, quay vòng và kiểm soát ổn định khi lốp bị nổ.

Về tính năng lái thông minh, phương tiện sử dụng kiến trúc dựa trên mô hình lớn VLA (Vision-Language-Action). Hệ thống đã được thử nghiệm trong các điều kiện khắc nghiệt như sương mù dày đặc, đường núi và công trường xây dựng.

Hệ thống LiDAR và cabin thông minh

Chiếc xe trang bị hệ thống LiDAR DHX1 với 4.320 dòng hình ảnh và khả năng hiển thị màu 4K. Hệ thống cung cấp phạm vi phát hiện tối đa 600 mét, nhận dạng vật thể ở khoảng cách 400 mét ngay cả với độ phản xạ 10%.

Khoang lái tích hợp các mô hình trí tuệ nhân tạo, cho phép cung cấp dịch vụ chủ động và phối hợp giữa các thiết bị. Dreame định vị chiếc xe như một "bộ não trung tâm" kết nối với robot gia đình và thiết bị thông minh.

Sebastian Thrun, giáo sư tại Đại học Stanford, cha đẻ của xe tự lái hiện đại đã tham dự sự kiện và ghi nhận sự đổi mới của Dreame.

Ông Thrun nhận định: “Sự tích hợp giữa công nghệ hàng không vũ trụ, trí tuệ nhân tạo và ngành ô tô có thể mang lại những ý tưởng mới cho giao thông thông minh”.

