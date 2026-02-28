(PLO)- Bộ phận Toyota Bắc Mỹ vừa hợp tác với Treehouse để đơn giản hóa quy trình lắp đặt và vận hành bộ sạc xe điện tại nhà.

Công nghệ lắp sạc xe điện mới này giúp khách hàng nhận báo giá chỉ trong 2 ngày.

Toyota rút ngắn thời gian lắp bộ sạc xe điện tại nhà xuống còn 48 giờ. Ảnh: Carscoops.



Xe điện là lựa chọn hợp lý nếu người dùng không thường xuyên đi đường dài và có chỗ sạc tại nhà. Tuy nhiên, việc lắp đặt bộ sạc xe điện thường khá phức tạp với nhiều thủ tục báo giá và khảo sát. Toyota tin rằng họ đã tìm ra cách để đơn giản hóa quy trình này.

Thông qua sự hợp tác với Treehouse, chủ sở hữu xe chỉ cần tải ảnh và hoàn thành một khảo sát ngắn. Công ty cam kết báo giá trong vòng 48 giờ và cử kỹ thuật viên đến lắp đặt. Phương pháp này giúp loại bỏ hoàn toàn bước đánh giá trực tiếp tại nhà như truyền thống.

Treehouse dựa vào công nghệ độc quyền cùng ảnh do chủ nhà cung cấp để xác định chính xác yêu cầu lắp đặt. Nếu cần nâng cấp hệ thống điện, các thợ điện chuyên nghiệp sẽ tiến hành xử lý để hỗ trợ sạc xe điện an toàn.

Từ năm 2026, mọi xe điện chạy pin và xe PHEV của Toyota và Lexus bán tại Mỹ sẽ trang bị bộ sạc điện áp kép 120V/240V AC. Thiết bị này hỗ trợ cả sạc cấp 1 và cấp 2, cho phép cắm vào ổ tiêu chuẩn hoặc nâng cấp sạc nhanh.

Trong điều kiện thông thường, việc sạc đầy pin từ 10% lên 100% qua đêm là đủ cho nhu cầu sử dụng hàng ngày. Nếu khách hàng muốn tốc độ cao hơn, họ có thể nâng cấp lên bộ sạc ChargePoint Home Flex Level 2 do Treehouse lắp đặt. Thiết bị này có giá 524 USD và giúp rút ngắn thời gian sạc khoảng 30%.

Ông Eric Owski, đồng sáng lập Treehouse cho biết sự hợp tác này phản ánh cam kết chung trong việc giúp điện hóa trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn cho người tiêu dùng.

