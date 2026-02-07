Công nghệ mới giúp giảm tai nạn trước cổng trường

(PLO)- Trường học là nơi có mật độ người đi bộ cao nhưng tầm nhìn lại dễ bị che khuất. Đây là lý do Hyundai và Kia bắt đầu thử nghiệm giải pháp cảnh báo mới.

Tai nạn giao thông tại khu vực trường học thường xảy ra trong những tình huống rất quen thuộc như xe quẹo gấp, tầm nhìn bị che khuất bởi xe đậu ven đường, hoặc trẻ em bất ngờ băng qua đường. Để giải quyết bài toán này, Hyundai và Kia đang thử nghiệm một công nghệ mới mang tên Guardian Angel, tập trung vào việc cảnh báo sớm giữa xe và người đi bộ.

Guardian Angel không phải là một tính năng đơn lẻ trên xe, mà là một hệ thống kết hợp nhiều thành phần. Trọng tâm của giải pháp là khả năng giúp phương tiện “nhận biết” sự hiện diện của học sinh và người đi bộ ngay cả khi chưa nhìn thấy bằng mắt thường hay camera.

Công nghệ mới của Hyundai và Kia và có thể giúp giảm các vụ tai nạn tại trường học. Ảnh: Hyundai

Trong các thử nghiệm ban đầu, học sinh được trang bị thiết bị đeo nhỏ gọn, có thể gắn vào balô hoặc móc khóa. Thiết bị này phát tín hiệu vị trí theo thời gian thực. Khi một chiếc xe được trang bị Guardian Angel tiến đến khu vực trường học, hệ thống trên xe sẽ nhận tín hiệu và cảnh báo tài xế nếu có trẻ em ở gần, kể cả trong trường hợp các em bị che khuất sau xe khác, hàng rào hoặc góc cua.

Ở chiều ngược lại, hệ thống cũng có thể phát cảnh báo cho người đi bộ. Khi một chiếc xe đang tiến đến với tốc độ cao hoặc từ hướng khó quan sát, thiết bị đeo sẽ rung hoặc phát tín hiệu, giúp người đi bộ chủ động dừng lại. Cách tiếp cận hai chiều này nhằm giảm phụ thuộc hoàn toàn vào phản xạ của tài xế hoặc người đi bộ.

Tài xế có thể được cảnh báo sớm ngay cả khi chưa thấy người đi bộ và ngược lại. Ảnh: Hyundai

Về mặt kỹ thuật, Guardian Angel tận dụng các công nghệ kết nối V2X (vehicle-to-everything), cho phép xe giao tiếp với các thiết bị xung quanh. Thay vì chỉ dựa vào camera, radar hay lidar trên xe, hệ thống bổ sung thêm nguồn dữ liệu từ con người, giúp mở rộng phạm vi cảnh báo trong các tình huống giao thông phức tạp.

Theo Hyundai và Kia, khu vực trường học là môi trường phù hợp nhất để thử nghiệm vì có mật độ người đi bộ cao, nhiều yếu tố gây che khuất tầm nhìn và yêu cầu mức độ an toàn nghiêm ngặt.

Trong thời gian tới, công nghệ Guardian Angel có thể được mở rộng sang các khu vực khác như công trường, nhà máy, kho bãi hoặc các khu dân dân cư đông đúc, nơi người và phương tiện thường xuyên di chuyển xen kẽ.

Khác với các hệ thống hỗ trợ lái hiện nay, vốn tập trung vào việc tự động phanh hay giữ làn, Guardian Angel nhấn mạnh vào cảnh báo sớm và phòng ngừa. Mục tiêu là giảm nguy cơ tai nạn trước khi xe buộc phải can thiệp khẩn cấp, từ đó hạn chế va chạm ở tốc độ thấp nhưng vẫn gây hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt với trẻ em.

Hiện tại, Hyundai và Kia chưa công bố thời điểm thương mại hóa Guardian Angel. Công nghệ này vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm và đánh giá thực tế, trong đó các yếu tố như độ chính xác, độ trễ tín hiệu và khả năng triển khai trên diện rộng sẽ quyết định tính khả thi.

Trong bối cảnh đô thị ngày càng đông đúc và giao thông phức tạp, những giải pháp cảnh báo sớm như trên được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tai nạn tại các khu vực rủi ro cao, đặc biệt là trước cổng trường học.

