(PLO)- Liên minh châu Âu (EU) có thể tạo ra loại xe điện nhỏ mới, lược bỏ một số tính năng an toàn bắt buộc hiện nay nhằm giảm giá thành và tăng sức cạnh tranh.

Theo các nguồn tin, EU đang xem xét việc sản xuất các mẫu xe điện đơn giản để cạnh tranh với các hãng xe từ Trung Quốc. Đây sẽ là những chiếc xe điện nhỏ, giá rẻ và lược bỏ một số tính năng an toàn không thiết yếu.

EU xem xét nới lỏng quy chuẩn an toàn để giảm giá xe điện. Ảnh: Carscoops.

Những chiếc xe điện tương đối cơ bản này có thể sở hữu mức giá từ 15.000 đến 20.000 euro (tương đương 460-613 triệu đồng) nếu được phê duyệt. Nhiều nguồn tin cho biết EU đang nghiên cứu đề xuất tạo ra loại xe "E car" riêng biệt. Đây là những chiếc xe điện nhỏ gọn, sở hữu công nghệ phù hợp hơn so với các mẫu xe truyền thống.

Các chi tiết về xe điện này hiện đang được hoàn thiện. Dự thảo đề xuất dự kiến sẽ sớm công bố. Tờ Nikkei cho rằng "các yêu cầu kỹ thuật được nới lỏng" có thể giúp giảm chi phí cho các nhà sản xuất ô tô châu Âu. Điều này cho phép họ cạnh tranh tốt hơn với sự bành trướng của các công ty Trung Quốc tại thị trường này.

Báo cáo đề xuất một số hệ thống an toàn bắt buộc hiện hành có thể bị loại bỏ khỏi dòng xe điện này. Trong đó bao gồm các tính năng như hệ thống phát hiện buồn ngủ vốn được thiết kế cho các chuyến đi dài.

Nếu thuận lợi, giá xe điện cỡ nhỏ có thể giảm từ 10% đến 20%. Thị trường châu Âu sẽ xuất hiện thêm các mẫu xe điện mới có giá từ 15.000 đến 20.000 euro (khoảng 17.500 đến 23.300 USD Mỹ).

Mặc dù kích thước và trọng lượng xe điện chưa được xác định, các chuyên gia cho rằng một số mẫu "kei car" của Nhật Bản có thể đáp ứng tiêu chí mà không cần điều chỉnh thông số. Đây là cơ hội lớn để các nhà sản xuất dễ dàng xuất khẩu mẫu xe điện hiện có sang châu Âu.

Tạp chí Automotive World nhận định Stellantis, Renault và Volkswagen có thể là những đơn vị hưởng lợi lớn nhất. Các công ty này hiện cung cấp mẫu xe điện cỡ nhỏ và đang phát triển thêm nhiều dòng khác. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu các mẫu xe sắp tới có đủ điều kiện xếp vào danh mục xe điện này hay không.

Bất kỳ thay đổi nào cũng cần thời gian dài để thực hiện. Sau khi dự thảo được giới thiệu, các thủ tục hành chính sẽ bắt đầu và ý tưởng cần lộ trình thúc đẩy. Theo ước tính, có thể phải mất vài năm nữa thì dòng xe điện mới này mới chính thức tung ra thị trường.

