Công nghệ động cơ Yasa của Mercedes: Loại bỏ phanh sau, tăng phạm vi hoạt động xe điện

(PLO)- Bằng cách loại bỏ các bộ phận phanh sau để sử dụng động cơ gắn trong bánh xe, xe điện trong tương lai có thể giảm đáng kể trọng lượng và tăng phạm vi hoạt động.

Chỉ hơn một tháng trước, thương hiệu xe điện Yasa (thuộc sở hữu của Mercedes) đã ra mắt một động cơ điện phá kỷ lục, chỉ nặng 12,7 kg nhưng có khả năng sản sinh công suất lên tới 1.006 mã lực (750 kW).

Công nghệ động cơ Yasa của Mercedes sẽ loại bỏ phanh sau, tăng phạm vi hoạt động xe điện Ảnh: Mercedes.

Công ty hiện đã tiết lộ rằng động cơ "từ thông trục" (axial-flux) này sẽ được ứng dụng làm bộ phận trong bánh xe cho hệ truyền động xe điện thế hệ tiếp theo, thậm chí có thể thay thế hệ thống phanh bánh sau truyền thống.

Đột phá về tỉ trọng công suất

Mặc dù động cơ điện gắn trong bánh xe (in-wheel motor) không phải là khái niệm mới, nhưng chúng chưa được ứng dụng rộng rãi vì trọng lượng lớn và công suất hạn chế. Động cơ mới của Yasa đã thay đổi điều này khi lập kỷ lục mật độ công suất không chính thức là 59 kW (79 mã lực)/kg.

Dù có thể đạt công suất cực đại lên đến 1.006 mã lực, Yasa lưu ý rằng công suất đầu ra liên tục của động cơ dao động từ 469 đến 536 mã lực. Nó được ghép nối với bộ biến tần kép nặng 15 kg do Yasa tự phát triển, phù hợp cho các siêu xe và ứng dụng hiệu suất cao.

Không cần phanh sau?

Vấn đề đáng chú ý nhất là khả năng phanh. Yasa cho biết động cơ trong bánh xe của họ mang lại hiệu suất phanh tái sinh (regenerative braking) lớn đến mức có khả năng loại bỏ nhu cầu sử dụng phanh đĩa thủy lực truyền thống ở bánh sau.

Điều này cho phép các nhà sản xuất ô tô không chỉ loại bỏ cụm phanh mà còn cả trục truyền động phía sau. Theo tính toán, việc này có thể tiết kiệm tới 200 kg so với các mẫu xe điện hiện tại và tới 500 kg đối với các mẫu xe được thiết kế mới từ đầu.

Ông Simon Odling, Giám đốc công nghệ mới của Yasa, cho biết: "Nhờ khả năng tái sinh năng lượng đặc biệt, hệ thống này có tiềm năng giảm đáng kể kích thước phanh sau trên xe điện, hoặc thậm chí loại bỏ hoàn toàn trong một số cấu trúc nhất định. Công nghệ này cũng giúp gia tăng đáng kể phạm vi hoạt động của xe điện".

"Hơn nữa, hệ thống truyền động mới không chỉ tạo ra những chiếc xe điện nhẹ hơn, hiệu quả hơn mà còn giải phóng không gian kiến trúc của xe điện. Điều này mang đến cho các nhà sản xuất sự tự do chưa từng có để thiết kế lại việc bố trí không gian, khí động học và động học của các dòng xe điện thế hệ tiếp theo", ông Odling nhấn mạnh.

Động cơ từ thông trục của Yasa dự kiến sẽ được sử dụng trên mẫu sedan và SUV chạy điện mới của dòng Mercedes-AMG GT. Tuy nhiên, các mẫu xe điện thương mại sắp tới này dự kiến sẽ chưa dùng công nghệ gắn trực tiếp trong bánh xe, mà vẫn bố trí một động cơ ở trục trước và hai động cơ ở trục sau.

