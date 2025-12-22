Vì sao màn hình cảm ứng gây mất tập trung cho tài xế?

(PLO)- Theo nghiên cứu mới, việc sử dụng màn hình cảm ứng làm giảm đáng kể hiệu suất lái xe.

Kết quả này định lượng mức độ ảnh hưởng thực tế và thách thức xu hướng thiết kế tối giản trên các dòng xe hiện đại được trang bị màn hình cảm ứng.

Hệ quả từ nội thất ưu tiên. Ảnh: Carscoops.

Kết quả nghiên cứu không gây bất ngờ cho những người từng vừa lái xe vừa phải điều chỉnh nhạc hoặc hệ thống điều hòa. Việc tìm kiếm thông tin trên màn hình cảm ứng không chỉ gây khó chịu mà còn thực sự nguy hiểm khi đang tham gia giao thông.

Hai thập kỷ qua, các màn hình cảm ứng lớn dần thay thế nút bấm vật lý. Nhiều nhà sản xuất như Tesla thậm chí loại bỏ hoàn toàn núm xoay truyền thống và quảng cáo màn hình kỹ thuật số như một điểm bán hàng hấp dẫn.

Nghiên cứu của Đại học Washington (UW) và Viện Nghiên cứu Toyota cho thấy các hệ thống này gây mất tập trung nghiêm trọng.

Hệ quả từ nội thất ưu tiên màn hình cảm ứng

Nghiên cứu mang tên "Màn hình cảm ứng chuyển động" được công bố vào tháng 9-2025. Các chuyên gia đã theo dõi chuyển động mắt, tay và các dấu hiệu sinh lý của 16 người tham gia trong thiết bị mô phỏng.

Tài xế được yêu cầu tương tác với màn hình cảm ứng và hoàn thành các nhiệm vụ dựa trên trí nhớ. Khi thực hiện các thao tác thông thường trong môi trường đô thị mô phỏng, khả năng lái xe và độ chính xác của họ đều giảm sút. Nhiệm vụ càng phức tạp, hiệu suất càng giảm.

Nghiên cứu tập trung vào các tác vụ hằng ngày như điều chỉnh âm thanh, nghe tin nhắn hoặc điều hướng. Những việc trước đây chỉ cần xoay núm hoặc bấm nút giờ đây đòi hỏi sự phối hợp đồng thời của mắt, tay và khả năng nhận thức.

Kết quả từ thiết bị mô phỏng

Các nhà nghiên cứu đo lường nhiều chỉ số từ chuyển động mắt, độ ổn định vô lăng đến thời gian phản ứng và tín hiệu căng thẳng. Kết quả cho thấy tương tác màn hình cảm ứng làm giảm độ chính xác và tốc độ điều khiển hơn 58% so với khi không lái xe.

Đồng thời, hiện tượng lệch làn đường tăng hơn 40% sau khi sử dụng màn hình. Người lái xe trở nên kém hơn trong việc điều khiển phương tiện và thao tác trên màn hình cùng một lúc.

Giải pháp cải thiện an toàn

Việc quay lại hoàn toàn với nút bấm vật lý khó khả thi do chi phí sản xuất màn hình thấp và tính tiện dụng. Tuy nhiên, các hãng xe có thể tối ưu hóa giao diện để tăng tính an toàn.

Nhà sản xuất nên giảm số lượng menu cho các chức năng thường xuyên. Các nút bấm trên màn hình cần thiết kế lớn hơn với màu sắc nổi bật để tài xế dễ nhận diện.

Ngoài ra, ô tô có thể sử dụng cảm biến để phát hiện mức độ quá tải nhận thức của người lái. Hệ thống sẽ cảnh báo hoặc tạm thời hạn chế một số chức năng để tài xế tập trung vào đường đi. Giao diện nên được thiết kế dựa trên hành vi thực tế của người dùng thay vì mong muốn của nhà sản xuất.

