Người tiêu dùng đang ngày càng sử dụng AI để mua ô tô

Trang web mua sắm ô tô CarGurus được truy cập nhiều nhất tại Mỹ vừa công bố báo cáo thông tin chuyên sâu về người tiêu dùng Mỹ năm 2025 với những thay đổi rõ rệt trong hành vi mua bán xe của khách hàng.

Nghiên cứu hàng năm khảo sát trên hơn 3.000 người cho thấy mặc dù các thách thức kinh tế vẫn tồn tại nhưng người tiêu dùng ngày càng hài lòng khi tận dụng các công cụ kỹ thuật số để cá nhân hóa hành trình mua sắm đồng thời vẫn coi trọng các điểm chạm trực tiếp trước khi hoàn tất giao dịch.

Sự thoải mái với việc mua sắm ô tô trực tuyến đã đạt mức cao nhất mọi thời đại khi 83% người tiêu dùng ưu tiên thực hiện nhiều công đoạn tại nhà tăng mạnh so với mức 72% vào năm 2022 tuy nhiên 86% vẫn chọn xem xe trực tiếp để lái thử thương lượng giá và đánh giá độ tin cậy.

Người mua xe hiện đang mở rộng phạm vi tìm kiếm khi cân nhắc nhiều thương hiệu và đại lý hơn với 53% người tiêu dùng xem xét từ ba thương hiệu trở lên và 70% những người thay thế xe đã chuyển sang một thương hiệu khác so với trước đây.

Đáng chú ý trí tuệ nhân tạo và thiết bị di động đang trở thành những trợ thủ đắc lực trong việc ra quyết định khi 80% người mua và người bán sẵn sàng sử dụng AI để so sánh xe tìm kiếm danh sách rao vặt và tóm tắt các đánh giá về đại lý.

Thế hệ Millennials và Gen X là những nhóm cởi mở nhất với AI trong khi hơn một nửa số người dùng ưu tiên sử dụng điện thoại di động hơn máy tính để bàn để nghiên cứu thị trường.

Các yếu tố kinh tế cũng ảnh hưởng đáng kể đến quyết định khi 73% người khảo sát cho biết tình hình tài chính khiến họ cân nhắc mua xe cũ thay vì xe mới hoặc trì hoãn quá trình mua bán dù tổng thời gian giao dịch vẫn ổn định với hơn 80% hoàn tất trong dưới một tháng.

Động lực mua xe cũng trở nên cá nhân hóa hơn khi lý do tự thưởng cho bản thân đã vươn lên vị trí thứ ba và 69% người tiêu dùng tin rằng chiếc xe phản ánh bản sắc cá nhân của họ tăng cao so với mức 49% của năm 2022.

Với nguồn cung xe mới và xe cũ dồi dào trên thị trường người mua đang được khuyến khích bởi sự lựa chọn đa dạng và các mức giá phong phú hơn giúp trải nghiệm tại đại lý trở nên suôn sẻ và hiệu quả hơn nhờ sự hỗ trợ của các tính năng kỹ thuật số và thông tin xe chuyên sâu.

