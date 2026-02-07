Ô tô Toyota vừa làm điều này để cạnh tranh với xe Trung Quốc 07/02/2026 10:41

(PLO)-Giờ đây Toyota phải tính toán chiến lược để cạnh tranh được với ô tô Trung Quốc.

Hãng ô tô Toyota vừa công bố thay đổi nhân sự cấp cao khi ông Koji Sato người được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành vào tháng 1-2023 sẽ rời ghế lãnh đạo vào ngày 1-4-2026.

Người thay thế ông là Kenta Kon hiện đang đảm nhiệm vai trò giám đốc tài chính và được coi là một trong những nhân tố chính đứng sau những khoản lợi nhuận ấn tượng của hãng xe này.

Động thái này đánh dấu một sự thay đổi mang tính hệ thống tại nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới bởi đây là lần đầu tiên kể từ năm 2009 khi Toyota bổ nhiệm một người không xuất thân thuần túy từ giới kỹ thuật hay đua xe như kỹ sư Sato hay tay đua Akio Toyoda vào vị trí cao nhất.

Trong đợt cải tổ này ông Sato sẽ đảm nhận vai trò phó chủ tịch kiêm giám đốc công nghiệp trong khi ông Kenta Kon chính thức trở thành chủ tịch kiêm giám đốc điều hành mới của tập đoàn.

Theo cơ cấu lãnh đạo này ông Sato sẽ tập trung vào các vấn đề vĩ mô của toàn ngành công nghiệp còn ông Kon sẽ tập trung vào quản trị nội bộ công ty.

Để tránh những chỉ trích về việc bổ nhiệm một chuyên gia tài chính làm CEO ông Kon nhấn mạnh rằng vai trò của mình là tạo ra một môi trường đầu tư vững chắc để các kỹ sư có thể tự do thử nghiệm các ý tưởng công nghệ mới.

Quyết định này được xem là một cách củng cố khả năng phòng thủ của Toyota trước sức ép ngày càng lớn từ các đối thủ Trung Quốc như BYD trong bối cảnh ngành ô tô Nhật Bản phụ thuộc rất lớn vào sự dẫn dắt của hãng xe này.

Dưới thời ông Sato Toyota đã kiên trì với cách tiếp cận đa giải pháp cho hệ truyền động thay vì chỉ tập trung vào xe điện và chiến lược này đã mang lại thành công rực rỡ khi giá phiếu của hãng tăng tới 111% trong khi nhiều đối thủ khác gặp khó khăn do thay đổi chính sách xe điện toàn cầu.

Dù vậy Toyota vẫn đang chậm rãi nhưng chắc chắn mở rộng danh mục xe thuần điện của mình và dự kiến sẽ tiếp tục đẩy mạnh lộ trình này trong những năm tới.