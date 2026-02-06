Trốn thuế hơn 470 triệu, 1 chủ doanh nghiệp tư nhân bị bắt 06/02/2026 10:43

(PLO)- Chủ Doanh nghiệp tư nhân Tigit Motorbikes tại TP.HCM bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi trốn thuế.

Ngày 6-2, Phòng Tham mưu (PV01) cho biết thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.HCM về tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực kinh tế, thuế, Công an phường An Khánh đã triển khai các biện pháp trinh sát, quản lý địa bàn và phát hiện Doanh nghiệp tư nhân Tigit Motorbikes có nhiều biểu hiện nghi vấn trong hoạt động kinh doanh.

Qua xác minh, doanh nghiệp này có chi nhánh tại căn B2-00.01, khu chung cư phức hợp M2 Sarimi, số 72 Nguyễn Cơ Thạch, khu phố 35, phường An Khánh, do Nguyễn Lê Bá Quốc (29 tuổi, ngụ TP.HCM) làm chủ.

Công an khởi tố, bắt giam Khánh để điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, thay vì thực hiện thanh toán, hạch toán doanh thu qua tài khoản doanh nghiệp theo quy định, Quốc đã sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân đứng tên mình để nhận tiền thanh toán của khách hàng. Việc này nhằm che giấu doanh thu thực tế, không kê khai đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

Công an kiểm tra nơi kinh doanh của Quốc.

Cụ thể, từ ngày 1-1-2024 đến ngày 13-8-2025, toàn bộ dòng tiền từ hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp đều được chuyển vào tài khoản cá nhân của Quốc. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định doanh thu thực tế phát sinh hơn 2 tỉ đồng, cao hơn đáng kể so với số liệu kê khai thuế.

Công an kiểm tra các hàng hóa có tại cơ sở kinh doanh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trưng cầu giám định chuyên môn về thuế. Theo kết luận giám định của cơ quan Thuế TP.HCM, Doanh nghiệp tư nhân Tigit Motorbikes đã có hành vi trốn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp, với tổng số tiền thuế trốn hơn 470 triệu đồng.

Công an xác định Quốc đã trốn thuế số tiền hơn 470 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 2-2-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Lê Bá Quốc để phục vụ công tác điều tra.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.