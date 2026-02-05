Lãnh đạo TP.HCM thăm hỏi gia đình các nạn nhân trong vụ cháy khiến 3 mẹ con tử vong 05/02/2026 12:21

(PLO)- Đoàn lãnh đạo TP.HCM do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, trao hỗ trợ gia đình các nạn nhân vụ cháy ở phường Đông Hưng Thuận.

Sáng 5-2, đoàn lãnh đạo TP.HCM do ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM làm trưởng đoàn, đã đến Nhà tang lễ Bình Hưng Hòa để thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ bước đầu cho gia đình các nạn nhân trong vụ cháy xảy ra tại phường Đông Hưng Thuận (quận 12 cũ).

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Ảnh: HỮU TÂM

Cùng đi với đoàn có bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; Thiếu tướng Trần Văn Trai, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM; bà Trần Thị Huyền Thanh, Bí thư Đảng ủy Phường Đông Hưng Thuận; ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch UBND phường Đông Hưng Thuận...

Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, ông Nguyễn Phước Lộc đã gửi lời chia buồn sâu sắc, chia sẻ với mất mát quá lớn của gia đình các nạn nhân. Ông mong muốn người thân các nạn nhân sớm vượt qua nỗi đau thương này.

Vụ cháy khiến ba mẹ con tử vong thương tâm trong căn nhà. Ảnh: HỮU TÂM

Dịp này, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng đề nghị chính quyền địa phương và các đoàn thể tiếp tục quan tâm, hỗ trợ gia đình về cả vật chất lẫn tinh thần. Việc hỗ trợ cần thiết thực để giúp gia đình nạn nhân sớm ổn định tâm lý và cuộc sống sau biến cố.

Theo báo cáo của phường Đông Hưng Thuận, vào khoảng 0 giờ 50 ngày 5-2, người dân sống tại hẻm 17 đường Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận, nghe nhiều tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, khói lửa bốc lên dữ dội từ căn nhà trong hẻm nên lập tức báo cơ quan chức năng.

Mái tôn căn nhà bị đổ sập sau vụ cháy. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Nhận tin báo, Công an phường và Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực 12 đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường dập lửa. Đến 1 giờ 15 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Căn nhà xảy ra hỏa hoạn có diện tích khoảng 32 m2, cấu tạo tường gạch mái tôn; diện tích cháy ghi nhận khoảng 16 m2.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 3 nạn nhân đã tử vong gồm: chị PTML (44 tuổi), cháu NPMT (14 tuổi) và cháu NPMN (6 tuổi). Chị L và con gái NPMT tử vong trong nhà vệ sinh, riêng cháu NPMN tử vong trong phòng ngủ. Bước đầu, cơ quan chức năng nghi vấn các nạn nhân tử vong do ngạt khói.

Được biết, căn nhà trên có 4 nhân khẩu. Thời điểm xảy ra vụ việc, anh NTT (46 tuổi, chồng chị L) đang đi công tác tại tỉnh Lâm Đồng.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường Đông Hưng Thuận đã phối hợp với các lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, lập hồ sơ ban đầu phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan CSĐT phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (PC01), Phòng Kỹ thuật hình sự (PC09) Công an TP.HCM đang thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Trong sáng 5-2, lãnh đạo phường Đông Hưng Thuận đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và chia buồn cùng gia đình. Bước đầu, địa phương đã hỗ trợ 100 triệu đồng để gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân. Các phòng, ban chức năng cũng đang tích cực phối hợp hỗ trợ thủ tục cần thiết cho gia đình trong lúc tang gia bối rối.