Chiến sự Trung Đông: Tên lửa Iran oanh tạc Trung Đông, đáp trả vụ hai quan chức cấp cao bị sát hại; Căn cứ Úc ở UAE bị tấn công lần 2 18/03/2026 16:23

(PLO)- Chiến sự Trung Đông diễn biến nóng; Iran nã loạt tên lửa, đáp trả vụ hai quan chức cấp cao bị sát hại; Israel thừa nhận đã nã đạn vào vị trí của LHQ tại miền nam Lebanon; Ngoại trưởng các nước Ả Rập và Hồi giáo sắp họp.

Chiến sự Trung Đông tiếp tục leo thang dữ dội trong ngày 18-3.

Iran nã loạt tên lửa, đáp trả vụ hai quan chức cấp cao bị sát hại

Ngày 18-3, Iran đã tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào Israel, tuyên bố sẽ trả đũa việc hai lãnh đạo cấp cao của Iran bị Israel sát hại.

Hai lãnh đạo cấp cao của Iran là ông Ali Larijani - thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran và ông Gholamreza Soleimani - chỉ huy lực lượng dân quân Basij thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào đêm 16-3.

IRGC ngày 18-3 tuyên bố tên lửa của họ đã “tấn công thành công hơn 100 mục tiêu quân sự và an ninh ở trung tâm” Israel để đáp trả.

Hãng thông tấn Fars dẫn tuyên bố của IRGC rằng các mục tiêu này bị tấn công do sự “sụp đổ” của “hệ thống phòng thủ đa tầng và siêu tiên tiến” của Israel.

IRGC cho biết họ đã triển khai các tên lửa Khorramshahr 4, Qadr, Emad và Khybershakan trong cuộc tấn công trả đũa.

Vệt khói của một tên lửa Iran mang đầu đạn chùm được nhìn thấy trên bầu trời TP Netanya (Israel) vào ngày 18-3. Ảnh: Jack Guez/AFP

Trước đó, vào sáng 18-3, 2 người đã thiệt mạng tại miền trung Israel do mảnh vỡ từ tên lửa, 1 người bị thương tại TP Beni Brak, phía bắc Tel Aviv, đài CNN dẫn thông tin từ lực lượng cứu hộ.

Các cuộc không kích của Iran cũng tiếp diễn trên khắp vùng Vịnh.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese ngày 18-3 nói rằng một vật thể bay đã rơi xuống gần căn cứ của Úc tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Đám cháy gây thiệt hại nhẹ cho một khu nhà ở và cơ sở y tế gần Căn cứ Không quân Al Minhad, nhưng không có binh sĩ Úc nào bị thương, ông Albanese cho biết.

Đây là lần thứ hai căn cứ này bị Iran nhắm mục tiêu trong gần 3 tuần xung đột với Mỹ và Israel.

Tại Saudi Arabia, Bộ Quốc phòng nước này cho biết đã đánh chặn một tên lửa phóng về khu vực Al-Kharj ở miền trung Saudi Arabia, khiến các mảnh vỡ rơi xuống khu vực lân cận Căn cứ Không quân Prince Sultan. Không có thiệt hại nào được ghi nhận.

Hệ thống phòng không Kuwait đã bắn hạ một số lượng không xác định “tên lửa và UAV thù địch” trong đêm, hãng thông tấn nhà nước Kuwait (KUNA) đưa tin vào sáng sớm 18-3.

Ở chiều ngược lại, theo hãng tin Tasnim, một cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã nhắm vào các khu dân cư, khu vực đông dân cư của TP Dorud (tỉnh Dorud, Iran), khiến 7 người thiệt mạng và 56 người bị thương.

Trước đó, Tasnim đưa tin 4 người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào các khu vực nông thôn ở vùng Chegeni, cũng thuộc tỉnh Lorestan.

Ngoại trưởng các nước Ả Rập và Hồi giáo sắp họp

Saudi Arabia sẽ đăng cai cuộc họp của ngoại trưởng từ các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo vào tối 18-3 để thảo luận về an ninh khu vực, kênh Al Jazeera dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Saudi Arabia.

Cuộc “họp tham vấn cấp bộ trưởng” tại Riyadh được tổ chức nhằm “tăng cường tham vấn và phối hợp về các biện pháp hỗ trợ an ninh và ổn định của khu vực”, Bộ Ngoại giao Saudi Arabia cho biết trên X.

Trong diễn biến liên quan, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) của Liên Hợp Quốc (LHQ) dự kiến sẽ tổ chức một “phiên họp bất thường” để giải quyết “những tác động đối với vận tải biển và thuyền viên do tình hình tại Vùng Vịnh” trong bối cảnh cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran.

Theo hãng tin AFP, IMO sẽ xem xét một số nghị quyết có thể được đưa ra trong hai ngày thảo luận.

Anh, Pháp, Đức cùng nhiều quốc gia khác, bao gồm các nước Vùng Vịnh, đang thúc giục hội đồng gồm 40 thành viên của IMO thông qua một tuyên bố “lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công nghiêm trọng” của Iran nhằm vào các nước láng giềng, cũng như việc “được cho là đóng cửa eo biển Hormuz” của Tehran.

Trong khi đó, Nhật, Panama, Singapore và UAE muốn tổ chức này hỗ trợ “thiết lập một khuôn khổ nhằm cho phép sơ tán an toàn các thuyền viên và tàu bị mắc kẹt tại Vùng Vịnh”.

Về phía mình, Iran - là thành viên của tổ chức nhưng không thuộc hội đồng - cho biết trong bản đệ trình rằng “sự suy giảm hiện nay của môi trường an ninh hàng hải” là do Mỹ và Israel gây ra.

Tehran nhấn mạnh rằng “những hệ lụy tiêu cực đối với hàng hải hiện đang ảnh hưởng đến hoạt động vận tải và thuyền viên là hệ quả trực tiếp và tất yếu của các hành động trái pháp luật này, và không thể xem xét tách rời khỏi nguyên nhân gốc rễ của chúng.”

Israel thừa nhận đã nã đạn vào vị trí của LHQ tại miền nam Lebanon

Thủ đô Beirut (Lebanon) sau cuộc tấn công của Israel ngày 18-3. Ảnh: AFP

Ngày 18-3, quân đội Israel cho biết một trong các xe tăng của họ đã bắn vào một vị trí của LHQ ở miền nam Lebanon hồi đầu tháng này, khiến 3 binh sĩ gìn giữ hòa bình người Ghana bị thương.

Trong tuyên bố gửi tới hãng tin Reuters, quân đội Israel thừa nhận lực lượng nước này đứng sau vụ việc ngày 6-3, khi các quả đạn pháo được bắn vào lực lượng giữ gìn hòa bình LHQ tại căn cứ al-Qawzah, đồng thời cho biết Israel đã xin lỗi Ghana và LHQ.

Quân đội Israel cho biết lực lượng Israel khi đó đang đáp trả hỏa lực tên lửa chống tăng từ Hezbollah và đã nhầm lẫn bắn vào lực lượng LHQ.

“Quân đội Israel lấy làm tiếc về vụ việc và đã gửi lời xin lỗi thông qua các kênh phù hợp tới Ghana và LHQ. Kết quả điều tra đã được phổ biến trong nội bộ quân đội Israel nhằm ngăn chặn việc tái diễn các sự cố tương tự” - theo tuyên bố.