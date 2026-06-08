Thương vong do động đất Philippines tăng cao, phát hiện sóng thần 08/06/2026 15:11

(PLO)- Động đất 7,8 độ ngoài khơi Mindanao sáng 8-6 khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và 100 người bị thương, nhiều công trình đổ sập.

Tính đến trưa 8-6, số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,8 độ richter ngoài khơi đảo Mindanao (miền nam Philippines) sáng 8-6 đã tăng lên ít nhất 15 người, cùng hơn 100 người bị thương, theo các quan chức cơ quan quản lý thảm họa địa phương.

Trận động đất đã khiến nhiều tòa nhà sụp đổ và kích hoạt cảnh báo sóng thần trên khắp khu vực, kênh Channel News Asia đưa tin.

Cơ quan chức năng Philippines kêu gọi người dân tại các khu vực ven biển bị ảnh hưởng di chuyển lên vùng cao sau khi trận động đất xảy ra.

Một loạt dư chấn mạnh đã làm rung chuyển khu vực từ khoảng 2 giờ sau trận động đất đầu tiên, theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trong đó dư chấn mạnh nhất đạt 6,5 độ richter.

Nhiều công trình ở Philippines bị hư hại sau trận động đất 7,8 độ richter sáng 8-6. Ảnh: PHILSTAR

Tổng thống Philippines - ông Ferdinand Marcos Jr đã ra lệnh triển khai ứng phó khẩn cấp ngay lập tức tại Mindanao, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuẩn bị hàng cứu trợ, trung tâm sơ tán và sẵn sàng cho các hoạt động cứu hộ có thể xảy ra.

“Chính phủ quốc gia đang hành động và chúng tôi sẽ không bỏ lại Mindanao phía sau” - ông nói trong một tuyên bố.

Quân đội Philippines cho biết các đơn vị ứng phó thảm họa đã được triển khai đến các khu vực bị ảnh hưởng.

Trận động đất xảy ra vào sáng sớm, đúng thời điểm các trường học ở Philippines vừa mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ dài. Sân bay ở General Santos cũng đã bị đóng cửa cho đến khi có thông báo mới.

Trận động đất sáng 8-6 đã kích hoạt cảnh báo sơ tán tại các khu vực ven biển của Indonesia và Malaysia, sau đó cả hai nước đều đã dỡ bỏ cảnh báo.

Thủ tướng Malaysia - ông Anwar Ibrahim cho biết chính phủ nước này sẵn sàng hỗ trợ Philippines.

“Tôi cầu nguyện cho sự an toàn và sức khỏe của tất cả những người bị ảnh hưởng, chúc họ sức mạnh và nghị lực trong những ngày khó khăn phía trước” - ông Anwar viết trên X.

Hệ thống Cảnh báo Sóng thần của Mỹ cho biết nhiều quốc gia có thể bị ảnh hưởng, trong khi Úc ban đầu cảnh báo khả năng có sóng thần ở các bờ biển phía bắc.

Viện Núi lửa và Địa chấn học Philippines (PHIVOLCS) cho biết sóng thần đã được phát hiện tại 6 khu vực trong vòng một giờ sau khi trận động đất xảy ra. Phivolcs cho biết sóng thần vẫn tiếp tục được ghi nhận tại các trạm quan trắc, theo trang BusinessWorld.

Cơ quan khí tượng Nhật đã phát cảnh báo và cho biết đã ghi nhận sóng thần cao 0,2 m hoặc thấp hơn, gây gián đoạn một số tuyến phà và khiến các bãi biển phải tạm đóng để phòng ngừa.

Những người chứng kiến ở thành phố Manado (Indonesia) cho biết họ cảm nhận rõ trận động đất. Một trận sóng thần với độ cao lên tới 0,75 m đã được ghi nhận ở một số khu vực thuộc Bắc Sulawesi (Indonesia), nơi người dân bắt đầu di chuyển đến nơi an toàn hơn.