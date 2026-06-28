Động đất kép ở Venezuela: Hơn 1.400 người thiệt mạng; ‘72 giờ vàng’ cứu hộ sắp đóng lại 28/06/2026 06:23

(PLO)- Các nhà chức trách cảnh báo thời hạn 72 giờ để tìm kiếm những người sống sót đang đóng lại khi hơn 51.000 người vẫn còn mất tích sau trận động đất kép ở Venezuela.

Số người chết vì trận động đất kép tàn khốc ở Venezuela đã tăng lên tới 1.430 vào ngày 27-6 khi các đội cứu hộ tăng cường tìm kiếm những người sống sót ở những khu vực ven biển bị ảnh hưởng nặng nề nhất, theo hãng tin Reuters.

Hai trận động đất liên tiếp xảy ra vào tối 24-6, với cường độ lần lượt là 7,2 và 7,5 độ Richter, gây thiệt hại nặng nề cho khu vực ven biển xung quanh bang La Guaira. Hơn 51.000 người vẫn còn mất tích, theo kênh Al Jazeera.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại một tòa nhà bị hư hại do động đất ở Caracas (Venezuela) ngày 25-6. Ảnh: EPA

Chủ tịch quốc hội Venezuela - ông Jorge Rodriguez cho biết ít nhất 3.238 người đã bị thương và 3.142 gia đình đã mất nhà cửa. Các gia đình đã được di dời đến nơi trú ẩn và viện trợ đang được phân phát khắp các khu vực thảm họa, đặc biệt là ở La Guaira.

Ông Rodriguez cũng cho biết các nhà chức trách vẫn đang theo dõi các dư chấn thường xuyên, nhấn mạnh sức mạnh của hai trận động đất liên tiếp và những khó khăn mà các đội cứu hộ đang phải đối mặt khi làm việc trong điều kiện không ổn định.

Theo đài CNN, công tác cứu hộ đang ở giai đoạn bước ngoặt vào tối 27-6 (tức sáng 28-6 theo giờ VN). Tính đến thời điểm này, đã 72 giờ trôi qua kể từ xảy ra hai trận động đất. Đây là khoảng thời gian quan trọng để cứu những người vẫn còn mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Ông Nicole Kast - Giám đốc Ủy ban Cứu hộ Quốc tế Venezuela - nói rằng lực lượng cứu hộ đã ở “những giờ cuối cùng của hoạt động tìm kiếm và cứu hộ, 72 giờ là khoảng thời gian mà chúng tôi hy vọng tìm thấy những người còn sống”.

Sau 3 ngày, cơ hội sống sót của một người mà không có nước sẽ giảm nhanh chóng. Tuy nhiên, một số nghiên cứu chỉ ra rằng nhiều người sống sót vẫn có thể được cứu sống trong vòng 5 hoặc 6 ngày đầu tiên sau thảm họa.

Tình hình thực tế hiện ở Venezuela rất “khó khăn” vì các tòa nhà bị hư hại rất cao và có quá nhiều tòa nhà cần tìm kiếm. Ông Loyce Pace - Giám đốc khu vực châu Mỹ của Hội Chữ thập đỏ - nói với CNN rằng các dư chấn thường xuyên sau động đất đang ảnh hưởng đến nỗ lực cứu hộ những người sống sót bị mắc kẹt trong các tòa nhà đổ sập.