Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Venezuela và bảo hộ công dân sau trận động đất kép 25/06/2026 20:38

(PLO)- Trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, Việt Nam sẵn sàng có hình thức hỗ trợ phù hợp với Venezuela trước những thiệt hại nghiêm trọng về người và của do vụ động đất gây ra đối với nhân dân nước này.

Chiều 25-6, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả câu hỏi của phóng viên về các trận động đất mạnh liên tiếp xảy ra tại Venezuela, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết:

Được tin vụ động đất tối 24-6 vừa qua đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về người và của đối với nhân dân Venezuela, ngày 25-6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống lâm thời Cộng hòa Bolivariana de Venezuela Delcy Eloína Rodríguez Gómez.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: TTXVN.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vừa có chuyến thăm chính thức Venezuela đã gửi lời thăm hỏi trực tiếp. Trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, Việt Nam sẵn sàng có hình thức hỗ trợ phù hợp với Venezuela.

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela, cho đến nay công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Venezuela đều an toàn. Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela đang tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng sở tại theo dõi sát tình hình, kịp thời có các biện pháp hỗ trợ, bảo hộ công dân trong trường hợp có công dân Việt Nam gặp nạn.

Công dân Việt Nam có yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp đề nghị liên lạc ngay với đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela +584242674447 hoặc Tổng đài Bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao hoạt động 24/7 (+84) 981.84.84.84 để được trợ giúp.

Trước đó, theo thông tin từ Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất đầu tiên ở Venezuela có độ lớn 7,1 xảy ra vào khoảng sau 18 giờ, với tâm chấn nằm ở phía Tây thị trấn Morón, cách thủ đô Caracas khoảng 168 km về phía Tây. Tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 22 km.

Chỉ một phút sau, một trận động đất mạnh hơn với độ lớn 7,5 tiếp tục xảy ra. Tâm chấn của trận động đất thứ hai nằm cách Morón khoảng 16 km về phía Tây Nam, ở độ sâu 10 km. Đây được xem là một trong những trận động đất mạnh nhất xảy ra tại Venezuela trong hơn một thế kỷ qua.

Theo Hãng tin Reuters, Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cảnh báo hai trận động đất mạnh xảy ra tại Venezuela sáng 25-6 có thể gây thương vong lớn và thiệt hại trên diện rộng.

Trong đánh giá ban đầu, USGS ước tính số người thiệt mạng có thể dao động 10.000 - 100.000 người.

Quyền Tổng thống Venezuela – bà Delcy Rodríguez cho biết số người chết do động đất kép ở Venezuela đã tăng lên 164 và hiện ghi nhận 971 người bị thương. Tuy nhiên, theo đài CNN, số người chết thực tế được cho là cao hơn nhiều, do lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm nạn nhân trong các các tòa nhà bị sập và hư hại. Bà Rodríguez cho biết ít nhất 30 dư chấn đã được ghi nhận kể từ khi hai trận động đất chính xảy ra.

. Cũng tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả câu hỏi của phóng viên về cập nhật thông tin và các biện pháp bảo hộ đối với công dân Việt Nam bị ảnh hưởng trong vụ cháy tại Trung tâm thương mại Sadovod (Nga), Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết:

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, vừa qua đã xảy ra vụ cháy tại Trung tâm thương mại Sadovod (ở Moskva) khiến một số hộ kinh doanh người Việt bị ảnh hưởng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đã cử cán bộ tới hiện trường, trao đổi với Ban quản lý Trung tâm thương mại để nắm tình hình, động viên và sẵn sàng các biện pháp hỗ trợ kịp thời đối với bà con bị ảnh hưởng. Cho đến nay, bà con đã được tạo điều kiện để tiếp tục kinh doanh.