Lâm Đồng: Kiểm soát 4.100 bản kê khai tài sản, khởi tố 6 vụ án tham nhũng 26/06/2026 19:17

(PLO)- Trong 6 tháng đầu năm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố mới 6 vụ án tham nhũng.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa công bố báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong 6 tháng đầu năm 2026.

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Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã thực hiện 59 cuộc thanh tra, gồm 31 cuộc chuyển từ kỳ trước và 28 cuộc triển khai mới; trong đó có 42 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 17 cuộc thanh tra đột xuất. Đến nay, đã ban hành 58 kết luận thanh tra đối với 116 đơn vị.

Qua thanh tra, cơ quan chức năng phát hiện nhiều sai phạm trong các lĩnh vực như kế hoạch, đầu tư; xây dựng; lập dự toán sai định mức; quản lý, sử dụng đất; quản lý tài sản công; thanh toán phụ cấp, công tác phí không đúng quy định… với tổng giá trị hơn 13 tỉ đồng.

Trong đó, Thanh tra tỉnh đã ra quyết định thu hồi 13,1 tỉ đồng; kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục tồn tại đối với 95 tổ chức và 179 cá nhân. Đáng chú ý, có một vụ việc đã được chuyển sang cơ quan điều tra để tiếp tục làm rõ theo quy định.

Trong công tác kiểm soát tài sản, thu nhập, Thanh tra tỉnh đã tiếp nhận 4.100 bản kê khai tài sản, thu nhập thuộc diện kiểm soát.

Trong số này có 3.828 bản kê khai theo kế hoạch năm 2025 và 272 bản phục vụ công tác cán bộ. Toàn bộ các bản kê khai đã được công khai theo đúng quy định.

Thanh tra tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2026 và tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên lựa chọn 39 người thuộc 26 cơ quan, đơn vị để tiến hành xác minh…

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố mới 6 vụ án tham nhũng, liên quan số tiền hơn 1,4 tỉ đồng.

Đến nay, cơ quan điều tra đã thu hồi được 985 triệu đồng, phần còn lại tiếp tục được xác minh, xử lý theo quy định. Ngoài khu vực nhà nước, còn phát sinh 3 vụ việc đang được điều tra.

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Bên cạnh những kết quả đạt được, Thanh tra tỉnh cũng chỉ ra nhiều tồn tại. Đáng chú ý, công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra ở một số nơi còn chưa hiệu quả; nhiều kết luận, kiến nghị thực hiện chậm hoặc kéo dài.

Việc giải quyết một số quyết định khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật và kết luận tố cáo còn chậm; chất lượng giải quyết khiếu nại ở một số cơ quan chưa bảo đảm quy trình theo quy định.

Trong công tác kiểm soát tài sản, việc kê khai vẫn còn lúng túng do cách hiểu chưa thống nhất; hoạt động xác minh gặp nhiều khó khăn vì chưa có cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập cũng như chưa có hướng dẫn đầy đủ về trình tự, phương pháp xác minh.

Thanh tra tỉnh cũng cho rằng nhiều vụ khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng có tính chất phức tạp, kéo dài qua nhiều thời kỳ, trong khi một số quy định pháp luật đã thay đổi, gây khó khăn cho quá trình xử lý.

Ngoài nguyên nhân khách quan, báo cáo cũng chỉ rõ một số cơ quan chưa thực sự thường xuyên trong công tác chỉ đạo, điều hành; năng lực, kinh nghiệm của một bộ phận cán bộ làm công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo còn hạn chế, dẫn đến việc áp dụng pháp luật trong thực tiễn chưa thật sự đồng bộ và hiệu quả…