Lâm Đồng sẽ điều chỉnh địa giới hành chính khi giao Vườn quốc gia Cát Tiên cho Đồng Nai 16/06/2026 12:03

(PLO)- Thủ tướng giao các bộ ngành, thành phố Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng xây dựng Đề án điều chỉnh địa giới hành chính sau khi giao Vườn quốc gia Cát Tiên.

Ngày 15-6-2026, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai. Trong đó, có nội dung giao Vườn quốc gia Cát Tiên cho thành phố Đồng Nai quản lý.

Một góc vườn quốc gia Cát Tiên.

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành Trung ương, UBND thành phố Đồng Nai và UBND tỉnh Lâm Đồng khẩn trương trình Chính phủ xem xét ban hành nghị quyết chuyển giao Vườn quốc gia Cát Tiên về UBND thành phố Đồng Nai quản lý, hoàn thành trước ngày 30-6-2026.

Cùng với đó, Bộ Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND thành phố (TP) Đồng Nai và UBND tỉnh Lâm Đồng xây dựng Đề án điều chỉnh địa giới hành chính sau khi hoàn tất việc bàn giao toàn bộ diện tích Vườn quốc gia Cát Tiên cho TP Đồng Nai quản lý.

Đề án phải được trình cấp có thẩm quyền trước ngày 15-7-2026.

Như vậy, thời gian tới sẽ có sự điều chỉnh địa giới hành chính giữa tỉnh Lâm Đồng và TP Đồng Nai liên quan đến phần diện tích Vườn quốc gia Cát Tiên hiện thuộc địa phận tỉnh Lâm Đồng.

Thủ tướng cũng cho phép TP Đồng Nai tiếp tục rà soát, đánh giá sự phù hợp của các đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp để xem xét điều chỉnh địa giới, sáp nhập hoặc tổ chức lại các đơn vị hành chính theo quy định.

Vườn quốc gia Cát Tiên được thành lập năm 1992, trải rộng trên địa bàn nhiều địa phương thuộc Đồng Nai, Lâm Đồng và Bình Phước trước đây với tổng diện tích hơn 71.000 ha. Trong đó, phần diện tích thuộc Đồng Nai chiếm gần 40.000 ha.

Hiện vườn được chia thành ba khu vực chính gồm Nam Cát Tiên, Tây Cát Tiên thuộc địa phận TP Đồng Nai và khu vực Cát Lộc hiện nằm trên địa bàn các xã Cát Tiên 2, Cát Tiên 3 và Bảo Lâm 5 của tỉnh Lâm Đồng.

Đây là một trong những khu rừng nhiệt đới đất thấp còn lại có giá trị đa dạng sinh học hàng đầu Việt Nam với độ che phủ rừng trên 80%.

Theo thống kê, Vườn quốc gia Cát Tiên ghi nhận 1.729 loài động vật và 1.655 loài thực vật bậc cao. Trong đó, có hơn 100 loài động, thực vật quý hiếm được ghi tên trong Sách Đỏ Việt Nam cần được bảo tồn.

Với những giá trị đặc biệt về sinh thái và đa dạng sinh học, Vườn quốc gia Cát Tiên đã được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới vào các năm 2001 và 2011, được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt năm 2012.

Việc thống nhất đầu mối quản lý được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác bảo tồn, bảo vệ rừng, phát huy giá trị đa dạng sinh học và phát triển du lịch sinh thái bền vững tại một trong những khu rừng đặc dụng quan trọng nhất cả nước.