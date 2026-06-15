Cứu hộ 3 con gấu ngựa đưa về Vườn quốc gia Bạch Mã 15/06/2026 15:27

(PLO)- 3 con gấu ngựa tại Thái Nguyên và Hà Nội vừa được người dân tự nguyện bàn giao cho cơ quan chức năng để đưa về Vườn quốc gia Bạch Mã chăm sóc.

Ngày 15-6, Tổ chức Động vật Châu Á cho biết vừa phối hợp cùng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội và Vườn quốc gia Bạch Mã (TP Huế) cứu hộ thành công ba con gấu ngựa.

Lực lượng chức năng tiếp nhận gấu bị nuôi nhốt để đưa về Vườn quốc gia Bạch Mã chăm sóc.

Theo đó, con gấu ngựa cuối cùng của tỉnh Thái Nguyên mang tên Ocean (nặng 170kg, hơn 20 tuổi) đã được bàn giao an toàn.

Sự kiện này đưa Thái Nguyên trở thành địa phương thứ 23 trên cả nước chấm dứt hoàn toàn tình trạng nuôi nhốt gấu.

Chiều cùng ngày, tại xã Phúc Thọ (Hà Nội), hai hộ dân cũng chủ động hoàn tất thủ tục bàn giao hai con gấu ngựa được đặt tên là Rain (130kg) và River (200kg) cho cơ quan chức năng.

Tổ chức Động vật Châu Á tiến hành vận chuyển gấu về Vườn quốc gia Bạch Mã.

Theo thống kê, Hà Nội hiện là nơi có số gấu nuôi nhốt nhiều nhưng cũng là điểm sáng trong công tác vận động.

Bảy năm qua, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội đã phối hợp chuyển giao thành công 41 con gấu từ các hộ dân về trung tâm cứu hộ.

Hiện ba con gấu đang trên đường về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Vườn quốc gia Bạch Mã, TP Huế.