Hàng loạt hãng xe báo cáo Bộ Công Thương về khả năng thích ứng xăng E10, E5 15/06/2026 19:06

(PLO)- Kết quả rà soát bước đầu cho thấy hầu hết các dòng xe xăng hiện hành đang sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam đều tương thích với xăng E10 và E5.

Thông tin từ Bộ Công Thương, theo báo cáo của Tổ công tác triển khai thông tư 50/2025, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ về việc rà soát, công bố mức độ tương thích của các phương tiện giao thông đối với nhiên liệu sinh học E5 và E10, Cục Công nghiệp đã chủ trì phối hợp với các hiệp hội, doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu phương tiện triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ.

Trọng tâm của đợt rà soát là yêu cầu các doanh nghiệp công bố danh mục phương tiện tương thích hoàn toàn, tương thích có điều kiện hoặc không khuyến nghị sử dụng xăng E5, E10.

Các đơn vị phải làm rõ căn cứ kỹ thuật, đời xe, loại động cơ và các lưu ý về bảo dưỡng, vận hành.

Tính đến 14 giờ ngày 11-6, Cục Công nghiệp đã nhận được báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM).

Nhiều doanh nghiệp lớn cũng đã nộp báo cáo như Toyota Việt Nam (Toyota, Lexus), Mitsubishi Motors Việt Nam, Mercedes-Benz Việt Nam (Mercedes-Benz, Maybach, Smart), Ford Việt Nam, Thành Công Motor Việt Nam (Skoda), Hyundai Thành Công Việt Nam (Hyundai), Daehan Motors (Tera), Ô tô Chiến Thắng (Kenbo) và TCIE Việt Nam (TQ).

Cục Công nghiệp đang tiếp tục đôn đốc các doanh nghiệp còn lại gửi báo cáo để hoàn thiện cơ sở dữ liệu chung.

Kết quả rà soát bước đầu cho thấy hầu hết các dòng xe xăng hiện hành đang sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam đều tương thích với xăng E5 và E10.

Các dòng xe này đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật tại QCVN 01:2022/BKHCN và Hiến chương Nhiên liệu toàn cầu (WWFC).

Đối với nhóm phương tiện nhập khẩu, Cục Công nghiệp đã ban hành công văn gửi Cục Xuất nhập khẩu. Hai đơn vị sẽ phối hợp với các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô để cung cấp danh mục các dòng xe tương thích, phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất trên toàn quốc.

Hầu hết các dòng xe xăng hiện hành đều tương thích với xăng E10, E5. Ảnh: TÚ UYÊN

Bên cạnh đó, nhằm hoàn thiện khung kỹ thuật phục vụ phát triển nhiên liệu sinh học trong trung và dài hạn, ngày 11-, Cục Công nghiệp đã ban hành công văn đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam rà soát toàn bộ hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định thử nghiệm và chứng nhận hiện hành đối với phương tiện sử dụng động cơ xăng.

Cơ quan này cũng cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các yêu cầu kỹ thuật liên quan đến khả năng sử dụng nhiên liệu sinh học.

Đồng thời đề xuất lộ trình kỹ thuật phục vụ nghiên cứu nâng tỉ lệ etanol trong xăng trong tương lai.

Nội dung rà soát tập trung vào hệ thống nhiên liệu, vật liệu tiếp xúc, khí thải, tiêu hao nhiên liệu, độ bền vận hành. Việc ghi nhận thông tin tương thích E5 và E10 trong hồ sơ chứng nhận kiểu loại và sổ tay hướng dẫn sử dụng cũng sẽ được chuẩn hóa.

Theo Bộ Công Thương, đến nay cơ sở kỹ thuật phục vụ lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 đang từng bước được hoàn thiện. Phần lớn phương tiện đang lưu hành tại Việt Nam có khả năng sử dụng xăng E5 và E10 an toàn, phù hợp với các tiêu chuẩn hiện hành.

Thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các hiệp hội, hãng xe và cơ quan chuyên môn hoàn thiện cơ sở dữ liệu này.

Cơ quan chức năng sẽ công bố rộng rãi hướng dẫn kỹ thuật đối với các nhóm phương tiện đặc thù, đồng thời xây dựng cơ chế tiếp nhận phản ánh của người tiêu dùng.