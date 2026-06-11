Bắt nghi phạm lấy trộm xe máy khi chủ xe ngủ gục trên vỉa hè ở TP.HCM 11/06/2026 11:23

(PLO)- Phát hiện chiếc xe máy vẫn cắm chìa khóa bên cạnh người đàn ông đang ngủ gục trên vỉa hè ở phường Phú Mỹ, TP.HCM, một người sống lang thang đã nảy sinh ý định trộm cắp rồi mang phương tiện đi cất giấu chờ tiêu thụ.

Ngày 11-6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Hoàn (32 tuổi, ngụ xã Long Phước, TP Đồng Nai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Lê Văn Hoàn (32 tuổi, ngụ xã Long Phước, TP Đồng Nai) tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Theo hồ sơ, ngày 2-6, Công an phường Phú Mỹ tiếp nhận trình báo của anh ĐVT (25 tuổi, quê Ninh Bình) về việc bị mất chiếc xe máy Honda Vision trị giá khoảng 38 triệu đồng.

Anh T cho biết khoảng 22 giờ 30 ngày 30-5, khi lưu thông trên Quốc lộ 51, do mệt và xe hết xăng nên dừng nghỉ trên vỉa hè trước một cửa hàng viễn thông, phường Phú Mỹ. Trong lúc ngủ quên, anh để xe bên cạnh và vẫn cắm chìa khóa trên xe. Khi thức dậy vào khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, anh phát hiện phương tiện đã bị lấy mất.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Phú Mỹ tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ và triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét đối tượng gây án.

Khi phát hiện chủ xe ngủ gục trên vỉa hè bên cạnh xe máy có cắm sẵn chìa khoá, Hoàn đã lấy trộm rồi đem về TP Đồng Nai cất giấu chờ tiêu thụ thì bị công an bắt giữ. Ảnh: CA

Qua rà soát địa bàn, công an xác định Lê Văn Hoàn là đối tượng nghi vấn. Hoàn không có nghề nghiệp ổn định, thường sống lang thang tại các khu vực giáp ranh giữa TP.HCM và TP Đồng Nai.

Đến ngày 3-6, lực lượng chức năng phát hiện Hoàn đang chơi game tại một tiệm internet trên địa bàn nên mời về làm việc.

Tại cơ quan công an, Hoàn thừa nhận đã lấy trộm chiếc Honda Vision nói trên. Sau khi gây án, người này đưa xe đến bãi giữ xe của một bệnh viện ở TP Đồng Nai cất giấu, chờ cơ hội tiêu thụ.

Cơ quan điều tra đã thu hồi tang vật, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.

Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ tài sản, không để chìa khóa trên xe khi không có người trông coi; khóa cổ, khóa càng cẩn thận và gửi xe tại các địa điểm có người quản lý nhằm hạn chế nguy cơ bị trộm cắp.