Bệnh viện S.I.S Cần Thơ xả thải vượt chuẩn bị xử phạt hơn 2 tỉ đồng 10/06/2026 13:47

(PLO)- Xả nước thải vượt quy chuẩn nhiều lần, có chỉ tiêu vượt tới 310 lần và lắp đặt đường ống xả thải không qua xử lý, Bệnh viện S.I.S Cần Thơ bị xử phạt hơn 2 tỉ đồng.

Ngày 10-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Cần Thơ đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ (Chi nhánh Công ty CP Đầu tư y tế Việt Cường, số 397 Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, TP Cần Thơ) với tổng số tiền trên 2 tỉ đồng do vi phạm về môi trường.

Theo đó, bệnh viện có ba hành vi vi phạm xảy ra lúc 10 giờ 40 phút ngày 17-4-2026.

Hành vi thứ nhất là xả nước thải tại điểm xả của khu giặt sấy và khu tập kết rác ra cống thoát nước đô thị vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên, trong trường hợp thải lượng từ 100 m³/ngày đến dưới 200 m³/ngày. Chỉ tiêu Coliforms vượt 310 lần là căn cứ xác định vi phạm, áp dụng mức phạt 310 triệu đồng. Ngoài ra, các chỉ tiêu COD vượt 8,38 lần; BOD5 vượt 6,94 lần; Amoni vượt 5,60 lần bị phạt tăng thêm 40%; chất rắn lơ lửng vượt từ 5 đến dưới 10 lần bị phạt tăng thêm 30%.

Lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện bệnh viện S.I.S Cần Thơ có nhiều hành vi vi phạm về môi trường.

Xả nước thải vượt quy chuẩn nhiều lần, trong đó có chỉ tiêu vượt tới 310 lần, Bệnh viện S.I.S Cần Thơ bị xử phạt hơn 2 tỉ đồng.

Hành vi thứ hai là xả nước thải của hệ thống xử lý nước thải tập trung sau xử lý ra cống thoát nước đô thị vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 10 lần trở lên, trong trường hợp thải lượng từ 100 m³/ngày. Trong đó, chỉ tiêu Coliforms vượt 26,33 lần là căn cứ xác định vi phạm; các chỉ tiêu pH 6,21 nằm ngoài ngưỡng quy chuẩn, COD vượt 1,48 lần, BOD5 vượt 1,17 lần là các yếu tố bị phạt tăng thêm.

Hành vi thứ ba là lắp đặt thiết bị, đường ống để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường tại khu giặt sấy và khu tập kết rác ra cống thoát nước đô thị, vi phạm quy định về thực hiện giấy phép môi trường.

Ngoài hình thức phạt tiền, cơ quan chức năng còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường của cơ sở với thời hạn là 4,5 tháng (hành vi 1, hành vi 2).

Tước quyền sử dụng giấy phép môi trường của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ - Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư y tế Việt Cường với thời gian 4,5 tháng (hành vi 3).