Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá World Cup 2026 hơn 5 tỉ đồng, bắt 11 người 27/06/2026 11:26

(PLO)- Chỉ trong 6 ngày đầu của World Cup 2026, đường dây cá độ bóng đá qua mạng do Lê Văn Hoàng điều hành đã giao dịch hơn 5 tỉ đồng.

Sáng 17-6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triệt xóa một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet thông qua một website cờ bạc, bắt giữ 11 người.

Lê Văn Hoàng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA.

Theo Công an, thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát hình sự và lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An về đấu tranh với tội phạm cờ bạc, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện đường dây hoạt động trên từ đầu tháng 5-2026.

Quá trình điều tra xác định, Lê Văn Hoàng (sinh năm 1995, tạm trú phường Trấn Biên, TP Đồng Nai) là người quản lý tài khoản tổng của hệ thống cá độ tại Việt Nam.

Tang vật cơ quan điều tra thu giữ.

Hoàng liên kết với người nước ngoài để vận hành đường dây, sau đó chia tài khoản tổng thành nhiều tài khoản cấp dưới, hình thành mạng lưới tổ chức đánh bạc nhiều tầng, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định chỉ trong 6 ngày đầu diễn ra World Cup 2026 (từ ngày 11 đến 17-6), tổng số tiền giao dịch đánh bạc qua đường dây này hơn 5 tỉ đồng.

Trong đó, Nguyễn Quốc Trường và Trần Hữu An (cùng trú TP Đồng Nai) là hai đại lý cấp dưới của Hoàng. Ngoài việc tổ chức cho người khác đánh bạc, hai người này còn trực tiếp tham gia cá độ với tổng số tiền gần 1 tỉ đồng.

Các nghi phạm bị bắt giữ. Ảnh: CA.

Sau thời gian thu thập tài liệu, từ ngày 17 đến 25-6, Ban chuyên án đồng loạt bắt giữ 11 người để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Làm việc với cơ quan điều tra, các nghi phạm bước đầu đã thừa nhận hành vi phạm tội. Vụ án đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.