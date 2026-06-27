Nhiều địa phương mở cao điểm tấn công tội phạm, xây dựng xã, phường không ma túy 27/06/2026 08:21

(PLO)- Hưởng ứng Ngày thế giới và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy, nhiều địa phương mở cao điểm tấn công tội phạm, đẩy mạnh tuyên truyền nhằm làm sạch địa bàn.

Ngày 26-6 hằng năm được chọn là Ngày thế giới phòng, chống ma túy và cũng là Ngày toàn dân phòng, chống ma túy tại Việt Nam. Đây là dịp để các cấp, các ngành và toàn xã hội nâng cao nhận thức, phát huy sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn ma túy.

Những năm qua, công tác phòng, chống ma túy luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Cùng với đấu tranh quyết liệt với tội phạm, hoạt động tuyên truyền, phòng ngừa, cai nghiện và quản lý người nghiện tiếp tục được triển khai đồng bộ nhằm xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Các đại biểu tại Hà Nội quét mã QR hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026. Ảnh: CTV

Cảnh giác trước những “chiếc bẫy” ma túy mới

Theo đại diện Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an), ma túy ngày càng có nhiều thủ đoạn ngụy trang tinh vi dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử hay các chất kích thích “núp bóng”. Đây là nguy cơ đặc biệt lớn đối với thanh thiếu niên.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người trẻ cần tuyệt đối nói không với ma túy, kể cả chỉ thử một lần. Đồng thời, cần cảnh giác với đồ ăn, thức uống không rõ nguồn gốc tại các buổi liên hoan, tiệc tùng; hạn chế tham gia các cuộc vui xuyên đêm tại quán bar, homestay hoặc căn hộ cho thuê.

Khi gặp áp lực trong học tập, công việc hay cuộc sống, giới trẻ cần lựa chọn những phương pháp giải tỏa lành mạnh thay vì tìm đến chất kích thích. Quan trọng hơn cả là tự xây dựng bản lĩnh để từ chối mọi cám dỗ, tạo “lá chắn” bảo vệ chính mình trước hiểm họa ma túy.

Công an TP.HCM ra quân thực hiện cao điểm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT. Ảnh: LÊ ÁNH

Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 với chủ đề “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy”, nhiều địa phương đã đồng loạt tổ chức lễ ra quân, phát động đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và tăng cường công tác tuyên truyền.

Đồng loạt ra quân làm sạch địa bàn

Tại Hà Nội, đầu tháng 6 vừa qua, Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy TP Hà Nội phát động Tháng hành động với chủ đề “Hà Nội - Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy”.

Lãnh đạo TP yêu cầu các sở, ngành và địa phương xác định phòng, chống ma túy là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm.

Đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy thể hiện quyết tâm rất cao của Bộ Công an và công an các địa phương trong thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tăng cường công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, hướng tới mục tiêu xây dựng các xã, phường, đặc khu không ma túy. Chúng tôi xác định đây không chỉ là một đợt cao điểm mang tính chiến dịch mà còn là bước tạo đà để xây dựng cơ chế phòng ngừa, quản lý và kiểm soát ma túy bền vững, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và cuộc sống bình yên của nhân dân. Đại tá Nguyễn Đức Tuấn, Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an)

Trong tháng 6, Hà Nội triển khai nhiều hoạt động truyền thông như treo pano, áp phích, trình chiếu thông điệp trên màn hình LED tại các tuyến phố, khu vui chơi công cộng. TP cũng tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy nhằm thu hút đông đảo học sinh, sinh viên và người dân tham gia.

Thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy, ngày 26-6, Công an xã Hưng Nguyên (Nghệ An) tổ chức Diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” gắn với tuyên truyền pháp luật tại xóm Thượng Khê, xã Hưng Nguyên.

Tại Khánh Hòa, công an tỉnh mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, tập trung triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng sẽ kiểm soát chặt các cơ sở kinh doanh có điều kiện như quán bar, karaoke, khu nghỉ dưỡng, homestay nhằm ngăn chặn việc lợi dụng để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong khi đó, Công an tỉnh Quảng Trị phát động tổng rà soát, thống kê, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và đấu tranh làm sạch địa bàn. Mục tiêu của địa phương là đến hết năm 2026 có ít nhất 30% xã, phường, đặc khu đạt tiêu chí không ma túy.

Tại Tuyên Quang, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp theo phương châm “phòng ngừa là cơ bản, đấu tranh từ sớm, từ xa là trọng yếu”. Tỉnh đồng thời đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong công tác quản lý, phòng chống ma túy.

Công an 166 xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy. Ảnh: CTV

Công an 166 xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng đã đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy.

Đối với các tỉnh miền núi, biên giới như Lai Châu, chính quyền và lực lượng chức năng tăng cường phát huy vai trò của trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng để tuyên truyền, vận động người dân không tham gia vận chuyển, mua bán hay sử dụng ma túy.

Các đơn vị phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, biên phòng bảo vệ tuyến biên giới, ngăn chặn ma túy thẩm lậu từ sớm, từ xa.

Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 đang được triển khai rộng khắp trên cả nước, thể hiện quyết tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc từng bước đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy, hướng tới xây dựng các xã, phường, đặc khu an toàn, không ma túy.